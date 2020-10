“Bật mí” mẹo phong thủy nhà ở hút tiền tài nhà giàu áp dụng

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính không chỉ là một phần quan trọng trong ngôi nhà mà còn là điểm đón đầu những luồn khí tốt, giàu có đến gia chủ. Nếu cửa chính nhà bạn khó tìm hoặc khiến người ta bối rối không biết lối vào thì cơ hội đến với bạn cũng như vậy. Hãy giữ thói quen mở cửa ít nhất một lần trong ngày, đây là cách "gọi mời" năng lượng tốt hữu hiệu nhất. Đừng quên quét sạch sẽ lối đi và bậc thềm. Có thể đặt những chậu cây hoa màu đỏ dọc lối đi vào cửa chính hoặc thành nhóm 3 cây một là tốt nhất. Màu đỏ được coi như là màu của thịnh vượng và quyền lực. Thế nhưng, mỗi người lại có một sở thích màu sắc khác nhau. Vì thế, lựa chọn màu sắc nào cũng phải là màu khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Ví dụ như màu đỏ được coi là màu may mắn và thu hút tiền bạc, nhưng nếu bạn không thích nó thì bạn sẽ chẳng được lợi gì. Bảng số/tên nhà cần được chăm chút kỹ lưỡng và để ở nơi dễ nhìn. Số nhà rõ ràng, độc đáo hoặc có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút tài lộc, đưa Thần Tài vào nhà. Đặt thêm những chậu cây hoa trong nhà làm không gian nhà thoáng đãng, dồi dào khí lực là rất quan trọng để mang lại tài lộc. Ngoài ra, nguồn nước cũng rất trong trọng trong phong thuỷ về tài lộc vì nó kích thích tài lộc, năng lượng và là biểu tượng của tiền bạc. Sự bừa bộn, lộn xộn không tốt trong phong thủy nhà ở vì nó sẽ hút hết các nguồn năng lượng tốt và gây nên sự trì trệ. Do đó hãy bỏ hết những thứ bạn không dùng, không thích hay không cần. Phong thủy phòng bếp cũng có liên quan trực tiếp đến khả năng kiếm tiền của gia chủ. Hãy giữ cho nhà bếp và tủ lạnh luôn gọn gàng cũng như đầy ắp các đồ ăn tươi. Theo phong thủy, bể cá có tác dụng cung cấp nước, có thể giúp bạn cải thiện tài sản, tài lộc của gia đình một cách hiệu quả nhưng bạn cần cẩn thận với vị trí và loại bể cá. Treo chuông gió ở cửa trước sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành cho cuộc sống gia đình. Nguồn ảnh: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo! Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

