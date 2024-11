Bật mí loại cây giúp lão nông thu 4 tỷ mỗi năm

Theo Báo Người lao động, ông Phan Văn Bịt (61 tuổi, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là người đầu tiên tại phường Long Hưng trồng na Thái. Ảnh: Người lao động Từ việc đầu tư trồng 260 gốc na Thái xen canh, đến nay, ông Phan Văn Bịt mở rộng diện tích lên 10 ha, thu về lợi nhuận 4 tỷ đồng/năm. Ảnh: Người lao động Na Thái là giống Na quả to ít hạt, ít sâu bệnh. Ảnh: Người lao động Na Thái có trọng lượng lớn, đạt từ 500-700 gram/trái, có quả nặng hơn 1 kg. Ảnh: Người lao động Nhờ hương thơm, vị béo, ít hạt, na Thái được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Baodaklak Cây na Thái trồng hơn 2 năm thì bắt đầu ra hoa, cho trái. Ảnh: Dân Việt Na Thái chịu được hạn nhưng không chịu úng, kháng sâu bệnh tốt hơn so với các giống na địa phương. Ảnh: Internet Na Thái trồng tại Việt Nam có giá trung bình khoảng 35.000 – 40.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Vào dịp Tết, giá na Thái có thể lên tới 60.000 - 80.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Một ưu điểm nữa của na Thái được khách hàng ưa chuộng là da láng, mắt nở to, đẹp hơn na Việt. Ảnh: Vietnamnet

