Bật mí cách tiết kiệm tiền của người Nhật giúp bạn nhanh giàu

Khi nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ tới lượng người đi bộ tương đối lớn; cùng với đó là những người thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm. Thế nhưng, cũng còn một phương tiện khác mà người Nhật sử dụng đó chính là xe đạp. Lý do là xe đạp có chi phí rẻ hơn nhiều so với ô tô hoặc xe máy. Với khoảng cách quá lớn, không thuận tiện để sử dụng xe đạp, người Nhật Bản chọn phương tiện công cộng như tàu điện ngầm. Thắt chặt chi tiêu trog gia đình cũng là cách tiết kiệm tiền của người Nhật. Họ thích những căn hộ vừa đủ, không quá rộng. Chính thói quen đó đã giúp người Nhật tiết kiệm được một khoản để xây nhà. Thêm nữa, người Nhật thường không có thói quen thuê giúp việc. Các thành viên trong gia đình thường cùng nhau thực hiện việc nhà. Luôn coi trọng sức khỏe, đặc biệt là độ an toàn thực phẩm, người Nhật Bản thường ưu tiên dành một phần trong diện tích ngôi nhà để tự trồng các loại rau, củ. Người Nhật cho rằng tiết kiệm thời gian là cách tiết kiệm tiền hiệu quả. Vì vậy, họ luôn nghiêm túc khi làm việc để tạo ra năng suất cao nhất. Thông thường, giá các loại thịt cao hơn rau củ. Vì thế mỗi tuần, người Nhật sẽ có từ 1-2 bữa chỉ ăn rau để thanh lọc cơ thể cũng như tiết kiệm chi phí. Người Nhật có thói quen tiết kiệm năng lượng tối đa. Vào mùa hè, họ không làm mát cả khu nhà mà chỉ tập trung làm mát ở khu vực có người. Khi trời chuyển rét người Nhật không bật điều hoà hay máy sưởi ở toàn bộ nhà mà chỉ bật ở những phòng có người. Hàng nội địa Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới về chất lượng. Vì vậy, người dân nước này cho rằng sử dụng hàng nội địa là yêu nước và làm giàu cho quốc gia. Không chỉ trẻ em tại Nhật được dạy về thói quen tiết kiệm, các công ty tại Nhật cũng luôn tìm cách sáng tạo nên những sản phẩm tiết kiệm cho người dùng. Nguồn ảnh: Internet Video: Mẹo vặt giúp bạn tiết kiệm tiền hiệu quả. Nguồn: Youtube.

