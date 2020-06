Bánh mì tí hon chỉ 1.000 đồng/chiếc đang gây “bão” có gì hot?

Thời gian gần đây, trên chợ mạng, nhiều chị em nội trợ xôn xao về loại bánh mì có kích thước siêu nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái. Với trọng lượng từ 15-20g, chiếc bánh mì mini này nhỏ hơn nhiều so với bánh mì thông thường. Trên chợ mạng, bánh mì mini đang được bán lẻ với giá 1.000 đồng/chiếc. Nếu khách mua số lượng lớn, giá sẽ rẻ hơn, khoảng 45.000 đồng/50 chiếc hoặc 70.000 đồng/100 chiếc. Tính ra chỉ 700 đồng/chiếc. Chị Thúy (một người bán hàng online ở quận 2, TP HCM) cho biết, vì kích thước đặc biệt nên ngay sau xuất hiện, bánh mì mini thu hút được rất đông người tiêu dùng. Theo chị Thúy, do kích thước nhỏ cộng với giá rẻ nên mỗi lần, khách thường đặt 20-30 chiếc, có người lấy tới 50 chiếc. Trung bình, mỗi ngày chị Thúy bán được vài trăm chiếc bánh. Thậm chí, có ngày bán cả nghìn chiếc nếu có khách lấy sỉ. Lý giải về độ hot của chiếc bánh mì tí hon này, chị Lê (Hà Nội) cho rằng chính vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương đã tạo nên sự hiếu kỳ không nhỏ cho mọi người. Hơn nữa, bánh ăn khá ngon, vừa miệng, giòn và đặc ruột. Một điểm cộng nữa là khi ăn, người thưởng thức có thể cầm cả chiếc bánh để chấm sữa mà không cần phải xé nhỏ, rơi nhiều vụn vào quần áo. Không chỉ dừng lại ở việc mua bán, bánh mì mini còn gây sốt trong giới nội trợ. Nhiều chị em còn trổ tài làm bánh mì mini ngay tại nhà. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Bánh mì Sài Gòn - Vietnamese Bread. Nguồn: H'Hen Niê Official

