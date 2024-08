5 loại cá hồi “đắt xắt ra miếng” có tiền chưa chắc mua được

Cá hồi vua sông Copper (thường gọi "cá hồi Wagyu") là đỉnh cao của sự xa xỉ trong số các loại cá hồi, giành được danh hiệu cá hồi đắt nhất hành tinh khi có giá khoảng hơn 6 triệu đồng/kg. Ảnh: Freshseafood Mức giá này cao gấp 6 lần so với cá hồi hoang dã khác và gấp 10 lần so với cá hồi nuôi. Ảnh: Getty Những ngư dân ở Cordova, Alaska phải dành cả ngày ở vùng biển nguy hiểm, sử dụng các thiết bị có thể đe dọa tính mạng và chi hàng nghìn đô la để được cấp giấy phép đánh bắt cá hồi vua. Tuy nhiên, tất cả đều có nguy cơ trở về cảng tay không. Ảnh: Getty Cá hồi vua Alaska hoang đã được ca ngợi bởi hương vị đặc biệt và kích thước lớn, giá lên tới 3,3 triệu đồng/kg. Ảnh: Angling Unlimited Cá hồi vua Alaska có màu thịt rực rỡ từ đỏ cam đến đỏ hồng. Cá có hương vị béo ngậy, thịt chắc. Ảnh: BICá hồi Ivory King là một biến thể rất hiếm của cá hồi Chinook, giá khoảng 2,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Fruge Seafood Có nguồn gốc từ Tây Bắc Thái Bình Dương, cá hồi Ivory King có phần thịt trắng đặc trưng, khác biệt so với màu hồng hoặc đỏ truyền thống thường thấy ở các loài cá hồi khác. Ảnh: Fruge Seafood Cá hồi Chinook nguồn gốc Bắc Thái Bình Dương, sông Châu Á. Cá hồi Chinook được đánh giá cao vì kích thước lớn, vị đậm đà và chắc thịt. Ảnh: Getty Dù khá phổ biến nhưng hương vị đặc biệt khiến loài cá này có mức giá cao, trung bình khoảng 1,65 triệu đồng/kg. Ảnh: Getty Cá hồi Sockeye nổi tiếng với hương vị đậm đà và thịt đỏ rực, giá trung bình khoảng 660.000 đồng/kg. Ảnh: Getty

Cá hồi vua sông Copper (thường gọi "cá hồi Wagyu") là đỉnh cao của sự xa xỉ trong số các loại cá hồi, giành được danh hiệu cá hồi đắt nhất hành tinh khi có giá khoảng hơn 6 triệu đồng/kg. Ảnh: Freshseafood Mức giá này cao gấp 6 lần so với cá hồi hoang dã khác và gấp 10 lần so với cá hồi nuôi. Ảnh: Getty Những ngư dân ở Cordova, Alaska phải dành cả ngày ở vùng biển nguy hiểm, sử dụng các thiết bị có thể đe dọa tính mạng và chi hàng nghìn đô la để được cấp giấy phép đánh bắt cá hồi vua. Tuy nhiên, tất cả đều có nguy cơ trở về cảng tay không. Ảnh: Getty Cá hồi vua Alaska hoang đã được ca ngợi bởi hương vị đặc biệt và kích thước lớn, giá lên tới 3,3 triệu đồng/kg. Ảnh: Angling Unlimited Cá hồi vua Alaska có màu thịt rực rỡ từ đỏ cam đến đỏ hồng. Cá có hương vị béo ngậy, thịt chắc. Ảnh: BI Cá hồi Ivory King là một biến thể rất hiếm của cá hồi Chinook, giá khoảng 2,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Fruge Seafood Có nguồn gốc từ Tây Bắc Thái Bình Dương, cá hồi Ivory King có phần thịt trắng đặc trưng, khác biệt so với màu hồng hoặc đỏ truyền thống thường thấy ở các loài cá hồi khác. Ảnh: Fruge Seafood Cá hồi Chinook nguồn gốc Bắc Thái Bình Dương, sông Châu Á. Cá hồi Chinook được đánh giá cao vì kích thước lớn, vị đậm đà và chắc thịt. Ảnh: Getty Dù khá phổ biến nhưng hương vị đặc biệt khiến loài cá này có mức giá cao, trung bình khoảng 1,65 triệu đồng/kg. Ảnh: Getty Cá hồi Sockeye nổi tiếng với hương vị đậm đà và thịt đỏ rực, giá trung bình khoảng 660.000 đồng/kg. Ảnh: Getty