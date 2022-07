3 giống chanh lạ đắt đỏ gây sốt thị trường Việt

Thời gian gần đây, chanh rừng (hay chanh Mẫu Sơn) bắt đầu được bán trên thị trường với giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg (mua lẻ) và 60.000 - 80.000 đồng/kg (mua sỉ). Ảnh: Dân Việt So với chanh thường thì chanh rừng đắt hơn 3 - 4 lần. Tuy nhiên, chanh rừng vẫn khá hút khách. Ảnh: Dân tộc & miền núi Chanh rừng Mẫu Sơn khá nhỏ, kích thước chỉ như quả quất hoặc to hơn một chút, mỗi quả có từ 3-5 hạt. Ảnh: Dân trí Khi chín, vỏ chanh có màu vàng. Nếu ăn cả vỏ sẽ cảm nhận thấy vị ngọt bùi và rất thơm. Còn bóc vỏ, sẽ có vị hơi chua. Ảnh: Vietnamhoinhap Cách đây vài năm, người tiêu dùng Việt xôn xao vì sự xuất hiện của chanh ngón tay giá lên tới 3,5 triệu đồng/kg, đắt gấp gần 100 lần so với chanh thường. Ảnh: Vnexpress Dù mức giá đắt đỏ nhưng giới nhà giàu Việt vẫn tranh nhau đặt mua về ăn thử. Chanh chủ yếu được nhập từ Thái Lan. Gần đây, chanh ngón tay mới được trồng tại Đà Lạt và các tỉnh miền Tây. Ảnh: Getty Chanh ngón tay hình dáng lạ, màu sắc bắt mắt, vỏ mỏng. Đặc biệt, tép chanh tròn, mọng nước, màu xanh hoặc hồng nhạt với hình dạng giống hệt trứng cá hồi. Ảnh: Getty Loại chanh vỏ sần sùi giống não người từng được nhiều người tìm mua trong mùa hè oi bức dù giá có lúc lên tới 100.000 -200.000 đồng/kg. Ảnh: Getty Thực chất đây là loại chanh được trồng phổ biến ở Lào, Indonesia, Malaysia và Thái Lan với nhiều tên gọi khác nhau. Ảnh: Getty Ở Việt Nam, giống chanh lạ này được gọi là trúc (hoặc chúc), trồng nhiều ở vùng An Giang. Loại chanh này ít nước hơn chanh thường, nhưng rất thơm, vị chua. Ảnh: VTCNews Video: Kỳ lạ giống chanh ngón tay độc nhất vô nhị ở miền Tây. Nguồn: THDT

