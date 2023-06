10 sai lầm khi xây nhà khiến gia chủ “tiếc hùi hụi“

Một trong những sai lầm khi xây nhà nhiều người mắc phải là xây nhà quá to nhưng không ở hết. Với gia đình giàu có thì chẳng có vấn đề gì nhưng với gia chủ chỉ kiến tiền đủ chi tiêu là một sự lãng phí. Ảnh: KientrucTayHo Những phòng không dùng đến để lâu sẽ dần xuống cấp, bụm bặm. Hơn nữa, khi nhà to thì hệ thống điện nước cũng tốn kém hơn. Ảnh: Vietnamnet Điều hoà trung tâm có thể toả hơi mát mạnh và thiết kế đẹp mắt. Thế nhưng, nó khá tốn điện và khó làm sạch. Khi gặp sự cố, việc sửa chữa khá rắc rối. Ảnh: Vietnamnet Nhiều gia đình bố trí vách ngăn phòng tắm, có chỗ thoát nước bên trong. Tuy nhiên, ở khu vực ngoài vách kính không có chỗ thoát nước. Ảnh: QQ Trường hợp bị ướt hay có nước chảy thì không biết thoát nước ở đâu. Do đó, thiết kế thêm một chỗ thoát nước ngoài vách kính là điều cần thiết. Ảnh: Noithatmanhhe Nhiều gia chủ cảm thấy hối tiếc khi chọn bàn bếp màu sáng. Lý do là dầu, đồ ăn làm cho màu bàn bếp bị xỉn màu sau một thời gian. Ảnh; QQ Không lắp công tắc tắt, mở đèn 2 bên giường là sai lầm thiết kế nội thất nhiều người mắc phải. Công tắc ở 2 bên giường giúp chủ nhân thuận tiện, vào mùa đông nếu phải ra khỏi giường tắt đèn thì chẳng thích thú chút nào. Ảnh; QQ Không tính toán và bố trí ổ cắm chuẩn từ trước sẽ dẫn đến những bất tiện trong quá trình sử dụng. Do đó, cần tính toán trước số lượng ổ cắm cần thiết và có thể làm thêm một số ổ cắm để đề phòng cần đến. Ảnh: QQ Không bố trí đèn dưới tủ bếp mà bố trí ở sau lưng thì ánh sáng sẽ bị chắn. Gia chủ thông minh sẽ lắp đèn dưới tủ bếp để có đủ ánh sáng chuẩn bị nấu ăn. Ảnh: QQ Nhiều người thiết kế các ô để chai rượu trong tủ bếp nhưng thực tế ít khi dùng đến. Hơn nữa, các ô đựng chai rượu nhỏ dễ bám và tích tụ bụi bẩn, rất mất công làm sạch. Ảnh: QQ Nhiều gia chủ nhận thấy, thiết kế bếp kiểu mở có thể khiến cho mùi bám vào các khu vực khác. Vì thế, sau một thời gian dài vẫn sẽ có dầu mỡ ở các phòng khác. Ảnh: QQ Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

