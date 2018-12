10 nơi giàu có nhất thế giới hiện nay

Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất vào sự giàu có của toàn cầu với 6.300 tỷ USD. Tuy nhiên, Thụy Sĩ mới là quốc gia giàu nhất thế giới (tính theo tài sản bình quân của mỗi người trưởng thành) với 530.240 USD. Ảnh: Luxury Activist. Australia đứng vị trí thứ 2 với tài sản bình quân 411.060 USD/người. Australia cũng là nơi định cư lý tưởng của các triệu phú khi thu hút khoảng 10.000 người có giá trị tài sản từ 1 triệu USD trở lên nhập cư.

Ảnh: CNN. Số triệu phú của Mỹ có hơn 13,5 triệu người và tổng tài sản cả nước 98.200 tỷ USD nhưng tài sản bình quân với người trưởng thành chỉ 403.970 USD. Ảnh: Nomad Capitalist. Trong khu vực châu Âu, Bỉ có tài sản ròng cao nhất với tài sản bình quân mồi người trưởng thành tăng 4,3% so với năm ngoái, lên mức 313.050 USD. Ảnh: CNN. Na Uy (291.100 USD/người) nổi tiếng với bình đẳng thu nhập. Quốc gia Bắc Âu này cũng là một trong những quốc gia sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới. Ảnh: DM. Giá nhà đắt đỏ ở New Zealand là một trong những yếu tố mang đến sự thịnh vượng của quốc gia này. Tài sản bình quân với người trưởng thành là 289.800 USD. Ảnh: DM. Canada có một nền kinh tế cực kì phát triển, là một trong những nước giàu nhất thế giới tài sản bình quân 288.260 USD/người. Ảnh: Huffington Post.Khoảng cách giàu nghèo đang tăng dần ở Đan Mạch giúp tăng tài sản bình quân mỗi người trưởng thành lên 3,6% so với năm ngoái.. Ảnh: Huffington Post. Năm qua, tài sản bình quân người trưởng thành tại đảo quốc bé nhỏ Singapore tăng 5,3%, lên mức 283.260 USD/người. Ảnh: DollarsAndSense. Thị trường bất động sản và nền kinh tế mở rộng hơn gần đây đã giúp tăng độ giàu có tại Pháp. Tài sản bình quân của mỗi người trưởng thành tại Pháp tăng 6,9% so với năm ngoái. Ảnh: Huffington Post Video: Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới 2018. Nguồn: Youtube.

