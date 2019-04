10 du thuyền xa xỉ nhất thế giới 2019

Với giá 4,5 tỷ USD, History Supreme (do một tỷ phú giấu tên người Malaysia mua) trở thành chiếc du thuyền đắt nhất trong lịch sử. Chiếc du thuyền này dài hơn 31m, sử dụng gần 100 tấn vàng để chế tác, trong đó phần dát vỏ bao bọc chiếm hơn phân nửa và mất hơn 3 năm mới hoàn thành. Tỷ phú người Nga Roman Abramovich là chủ sở hữu của Eclipse, chiếc du thuyền đắt thứ hai trên thế giới. Du thuyền trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, có khả năng chìm tới 50m dưới nước. Đáng chú ý, Eclipse được trang bị hệ thống phát hiện kẻ xâm nhập và hệ thống phòng thủ tên lửa. Azzam là siêu du thuyền lớn thứ 3 thế giới với trị giá 650 triệu USD. Đây cũng là du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Du thuyền Topaz dài 147m, trị giá 527 triệu USD thuộc sở hữu bởi Mansour bin Zayed, Phó Thủ tướng UAE. Với 350 triệu USD, du thuyền Dubai có hẳn một hồ bơi lát gạch thủ công tinh xảo. Các bức tranh trên tường được khảm thủ công phức tạp. Serene (330 triệu USD) hiện thuộc sở hữu của tỷ phú Mohammed bin Salman. Nó là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới với trọng tải 8.321 tấn. Thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko, du thuyền Motor Yacht A (323 triệu USD) dài 119 m, có 3 hồ bơi, 7 cabin sang trọng, một sân bay trực thăng và buồng chống bom với lớp kính dày 44 mm. Radiant (320 triệu USD) là du thuyền hạng sang lớn thứ 32 trên thế giới bao gồm bể bơi, câu lạc bộ bãi biển, bãi đáp trực thăng, phòng mát-xa, sàn bơi, nhà để xe, rạp chiếu phim... Du thuyền Al Said (300 triệu USD) thuộc sở hữu của Lürssen Yachts và được đặt tên theo tên vua của Orman, Qaboos Bin Said Al Said. Bên trong du thuyền là một phòng hòa nhạc lớn đủ để chứa một dàn nhạc 50 thành viên. Sức chứa của AI Said vào khoảng 224 người. Chủ tịch Prudential Enterprises đã mua du thuyền Pelorus với giá 300 triệu USD. Chiếc tàu này có thể đạt vận tốc 19 hải lý và sở hữu hai sân bay trực thăng. Nguồn ảnh: Beautifullife. Video: Du thuyền hơn 300 triệu USD của tỷ phú Nga. Nguồn: VTC14.

