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Xã hội

Kinh doanh xổ số không phép có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Từ 30/11, tổ chức kinh doanh xổ số nhưng không có giấy phép có thể bị phạt từ 160-200 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Một nội dung đáng chú tại Nghị định này là hành vi kinh doanh xổ số nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 160 - 200 triệu đồng đối với tổ chức (mức phạt cá nhân bằng 1/2 tổ chức).

Đồng thời, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nêu trên phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

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Từ 30/11, tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số nhưng không có giấy phép có thể bị phạt theo quy định mới. (Ảnh minh hoạ: Yến Trinh)

Cùng mức phạt tối đa 200 triệu đồng được áp dụng với hành vi thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số. Ngoài ra, nghị định này quy định bắt buộc hủy bỏ, đính chính kết quả sai lệch và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Một nội dung khác đáng chú ý tại Nghị định 389 là quy định, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để lĩnh thưởng bị phạt đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm bị tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số vi phạm hành chính, buộc tiêu hủy vé xổ số bị cạo sửa, tẩy xóa dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng; Người vi phạm bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Mức phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp kinh doanh xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định của pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

>> Mời quý độc giả xem video: Cơn sốt xổ số 1,6 tỷ USD lan khắp nước Mỹ/ Nguồn: VTV.
Theo Minh Ngọc/Sức Khoẻ & Đời Sống
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#xổ số #phạt #kinh doanh #giấy phép #nghị định #vi phạm

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