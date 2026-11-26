Dự thảo quy chế mới quy định camera giám sát, trộn thí sinh từ nhiều trường và phân công giám thị từ ít nhất ba cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn.

Ngày 26/11/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định trong năm 2026, các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn, cho Kỳ thi:

Dự thảo đề xuất bổ sung camera tại Điểm thi. Hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát, ghi nhận được đầy đủ hình ảnh: quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; quá trình vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Khi sắp xếp Điểm thi, phòng thi, phải trộn thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định, đồng thời triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Công an,﻿ thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ hỗ trợ, đảm bảo trật tự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Về nhân sự tại điểm thi, dự thảo quy định rõ những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi, những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi phải ra khỏi khu vực thi. Giám thị tại mỗi Điểm thi được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau, bảo đảm Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo đồng thời cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo văn bản thay thế của Bộ GD&ĐT, rà soát các quy định về ưu tiên để loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực và điều chỉnh thời hạn lưu trữ tài liệu về Kỳ thi theo các nội dung đã quy định tại Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT.