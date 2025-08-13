Kiến nghị kiểm định chất lượng công trình sau sự cố “thủng” ô chôn lấp rác Ngọc Hồi

Ngày 13/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã kiến nghị kiểm định chất lượng công trình đảm bảo không xảy ra sự cố khi vận hành trở lại.

Trước đó, qua phản ánh của báo chí về sự cố “thủng” ô chôn lấp rác do hư hỏng mối nối đường ống thu gom nước thải, thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi, làm nước và rác thải tràn ra ngoài, gây ảnh hưởng môi trường và đất canh tác của người dân, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

Dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi. Ảnh H.Đại

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý sự cố cũng như các vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, thuê đơn vị có đủ chức năng để kiểm định chất lượng công trình sau khi khắc phục xong, làm cơ sở báo cáo đề xuất cho phép công trình được đưa vào vận hành trở lại, đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Nếu đơn vị thi công không chủ động hoặc chậm trễ trong việc thực hiện khắc phục sự cố thì Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh công tác khắc phục toàn bộ sự cố do công trình gây ra.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, đối với nguồn kinh phí ước tính đền bù thiệt hại do UBND xã Bờ Y thống kê và báo cáo, về tình hình ảnh hưởng thiệt hại do mưa lớn gây ra tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp, có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai gây ra là không có cơ sở xem xét vì công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Sự cô gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại theo thống cơ sơ bộ, ước tính 1,8 tỷ đồng. Ảnh H.Đại

Dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương năm 2017, quy mô 6,8ha. Dự án do UBND huyện Ngọc Hồi (cũ) làm chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hồi (cũ) đại diện chủ đầu tư, triển khai thực hiện.

Tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum (trụ sở tại xã Sa Thầy) trúng gói thầu xây lắp trị giá 38,520 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện thi công gói thầu là 300 ngày, hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên đến tháng 4/2025 mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi được giao cho Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y quản lý, vận hành.

Tuy nhiêm, dù mới vận hành chỉ hơn 3 tháng, dự án đã xảy ra sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và vùi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân, thiệt hại theo thống cơ sơ bộ, ước tính 1,8 tỷ đồng.