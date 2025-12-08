Điều trị u xơ tử cung lớn như thai 6 tháng bằng nút mạch

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã thực hiện nút mạch thành công cho người bệnh có u xơ tử cung kích thước lớn kèm thiếu máu nặng. Chỉ sau 3 tháng, khối u giảm thể tích tới 8 lần, chấm dứt triệu chứng đau bụng kéo dài.

Mệt mỏi, bụng to tưởng do mãn kinh không ngờ “u khủng”

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (54 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường, mệt mỏi, nhưng nghĩ là triệu chứng tiền mãn kinh nên chị chủ quan không thăm khám.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho thấy, chị Hà có tử cung to bất thường, kích thước tương đương thai 6 tháng với nhiều u xơ tử cung, khối lớn nhất 7cm. "Khi tiếp nhận, người bệnh ở trong tình trạng xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt - triệu chứng điển hình của tình trạng thiếu máu do rong kinh.

Hình ảnh siêu âm và chụp cộng hưởng từ cho thấy các khối u xơ chèn ép vào nhiều cơ quan, đặc biệt là bàng quang và trực tràng dẫn đến tình trạng căng tức khó chịu", ThS.BS Đỗ Huy Hoàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho hay.

Hình ảnh siêu âm cho thấy nhiều u xơ tử cung, trong đó khối lớn nhất gần 7cm - Ảnh BVCC

Do khối u đã gây biến chứng nên nhu cầu điều trị là bắt buộc. Tuy nhiên, người bệnh từng phẫu thuật ổ bụng nhiều lần và đang thiếu máu nặng, khiến phương án mổ bóc u tiềm ẩn nguy cơ dính ruột, chảy máu khó kiểm soát và thời gian hồi phục kéo dài.

Trước các nguy cơ này, đội ngũ bác sĩ đã hội chẩn, đánh giá và quyết định lựa chọn nút mạch u xơ tử cung (UAE) – kỹ thuật ít xâm lấn giúp làm teo nhỏ u và cải thiện triệu chứng mà không cần can thiệp phẫu thuật.

“Với những bệnh nhân có tiền sử mổ nhiều lần, cấu trúc mô thường bị dính và biến dạng, khiến phẫu thuật bóc u trở thành lựa chọn không phù hợp. Nút mạch giúp chúng tôi can thiệp trực tiếp vào nguồn máu nuôi u, hạn chế tối đa chảy máu và tránh được các biến chứng tại ổ bụng. Đây là hướng điều trị an toàn và phù hợp nhất trong bối cảnh bệnh nhân đang thiếu máu nặng", bác sĩ Hoàng cho biết thêm.

Khối u teo nhỏ rõ rệt, cải thiện triệu chứng đau bụng cho người bệnh

Thủ thuật được thực hiện dưới gây tê, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ can thiệp luồn một ống catheter từ động mạch đùi vào đến động mạch tử cung hai bên dưới hướng dẫn của màn hình tăng sáng, lựa chọn chính xác các nhánh mạch nuôi u xơ và bơm các hạt vi cầu để làm tắc nguồn máu. Sau thực hiện nút mạch, u xơ dần teo nhỏ, các triệu chứng rong kinh, căng tức bụng, rối loạn tiểu tiện dần được cải thiện.

Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, hạn chế các biến chứng như mất máu, nhiễm trùng, đồng thời bảo tồn hoàn toàn tử cung và chức năng sinh sản. Sau thủ thuật, bệnh nhân thường chỉ nằm viện 1–2 ngày và có thể trở lại sinh hoạt bình thường trong khoảng 5 ngày.

"Người bệnh có nhiều u, mỗi khối u lại có nhiều mạch nuôi nên ê-kíp thực hiện phải đảm bảo tỉ mỉ, tránh bỏ sót. Sau 60p, toàn bộ mạch nuôi u được nút tắc thành công, bảo tồn trọn vẹn tử cung”, bác sĩ Hoàng nói.

Hình ảnh khối u trước và sau khi nút mạch, toàn bộ mạch máu được nút tắc thành công - Ảnh BVCC

Sau thủ thuật, người bệnh phục hồi tốt và xuất viện sau 2 ngày. Sau 3 tháng, tử cung của người bệnh đã trở về kích thước bình thường, toàn bộ u nhỏ đều đã hoại tử trong khi khối lớn nhất đã giảm kích thước tới 8 lần.

Chị Hà chia sẻ: “Hiện giờ khi tôi sờ vào bụng thấy mềm đi hẳn, không còn khối cứng như trước nữa và cũng không có cảm giác tức nặng hay khó chịu. Kinh nguyệt của tôi đã ổn định trở lại. Thực sự nhẹ nhõm vì hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài tháng”.

Phương pháp điều trị ít xâm lấn, không cần phẫu thuật

ThS.BS Đỗ Huy Hoàng, u xơ tử cung là khối u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Nhiều trường hợp tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi gây rong kinh kéo dài, đau bụng dưới, rối loạn tiểu tiện hoặc bụng to bất thường do khối u phát triển lớn.

Khi không được điều trị kịp thời, u xơ có thể dẫn tới thiếu máu nặng, ảnh hưởng chất lượng sống và tiềm ẩn nhiều biến chứng.

Trong số các phương pháp điều trị hiện nay, nút mạch u xơ tử cung được xem là lựa chọn phù hợp cho những bệnh nhân có u xơ dưới 10cm muốn tránh phẫu thuật, còn mong muốn sinh con hoặc cần bảo tồn tử cung.

Nút mạch u xơ tử cung (Uterine Artery Embolization – UAE) là phương pháp can thiệp ít xâm lấn - Ảnh BVCC