Số hóa - Xe

Kia Seltos, Sonet và Carens đang giảm tới 70 triệu tại Việt Nam

Hàng loạt mẫu xe Kia đang được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 3/2026, nổi bật là bộ ba SUV đô thị Seltos, Sonet và Carens với mức giảm giá đáng chú ý.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Kia Sonet sau hơn 1 năm sử dụng.

Trong tháng 3/2026, Kia Việt Nam tiếp tục mở rộng các gói khuyến mại cho nhóm SUV đô thị. Khách hàng mua xe trong thời gian này có thể nhận đồng thời nhiều quyền lợi như giảm giá niêm yết, hỗ trợ trực tiếp tại đại lý và voucher dịch vụ bảo dưỡng.

Trong ba mẫu SUV đô thị được áp dụng chương trình khuyến mại, Kia Seltos là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất. Tổng giá trị khuyến mại có thể đạt đến 70 triệu đồng khi cộng gộp các hình thức hỗ trợ từ hãng và đại lý.

2-2656.jpg
Kia Seltos, Sonet và Carens đang giảm tới 70 triệu tại Việt Nam.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá bán thực tế của Kia Seltos hiện khởi điểm từ khoảng 569 triệu đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản của mẫu xe này đều có giá niêm yết dưới mốc 700 triệu đồng.

Kia Seltos gây ấn tượng với phong cách thiết kế trẻ trung, đậm chất SUV và vẻ ngoài khỏe khoắn, qua đó tạo dựng vị thế vững chắc trong lòng người dùng. Mẫu xe cũng được xem là một trong những cái tên nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm trong phân khúc SUV đô thị hiện nay.

Khoang nội thất rộng rãi, mang hơi hướng công nghệ hiện đại cùng hệ thống tiện ích đa dạng giúp chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong thành phố cũng như những chuyến du lịch cuối tuần cùng gia đình. Bên cạnh đó, khả năng vận hành linh hoạt, ổn định cùng các trang bị an toàn đầy đủ giúp Kia Seltos trở thành lựa chọn hài hòa giữa phong cách, tiện nghi và tính thực dụng.

3-2293.jpg
Kia Seltos hiện khởi điểm từ khoảng 569 triệu đồng.

Kia Sonet là một trong những mẫu xe SUV cỡ nhỏ được nhiều khách hàng tại Việt Nam ưa chuộng trong nhiều năm qua. Bước sang tháng 3/2026, mẫu xe này tiếp tục nhận gói ưu đãi tổng giá trị lên đến 40 triệu đồng.

Sau khi áp dụng chương trình khuyến mại, giá bán của Kia Sonet chỉ còn từ khoảng 475 triệu đồng, giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn với khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV đô thị giá dễ tiếp cận.

Sonet được đánh giá cao nhờ thiết kế trẻ trung, năng động cùng khoảng sáng gầm cao phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

4-8882.jpg
Sau khi áp dụng chương trình khuyến mại, giá bán của Kia Sonet chỉ còn từ khoảng 475 triệu đồng, giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn.

Khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu cùng chi phí sử dụng hợp lý cũng là điểm mạnh của Sonet. Chính vì vậy, mẫu xe này thường được lựa chọn bởi khách hàng trẻ, người mua ôtô lần đầu hoặc các gia đình nhỏ cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong thành phố.

Bên cạnh đó, Kia Carens cũng nằm trong danh sách được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 3. Tổng giá trị hỗ trợ dành cho mẫu xe này lên đến 40 triệu đồng. Sau khi trừ các ưu đãi, giá bán của Kia Carens hiện bắt đầu từ khoảng 579 triệu đồng. Đây là mức giá khá cạnh tranh đối với một mẫu xe 7 chỗ có không gian nội thất rộng rãi.

Carens gây ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại, phù hợp với các gia đình đông thành viên. Khoang nội thất có cấu hình 7 chỗ linh hoạt, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

5-5776.jpg
Kia Carens cũng nằm trong danh sách được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 3. Tổng giá trị hỗ trợ dành cho mẫu xe này lên đến 40 triệu đồng.

Ngoài ra, xe vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt khi di chuyển trong môi trường đô thị. Nhờ đó, Carens phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ nhu cầu gia đình đến kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách.

Không chỉ dừng lại ở nhóm SUV đô thị, nhiều dòng xe khác trong danh mục sản phẩm của Kia cũng nhận được các gói hỗ trợ giá trong tháng 3. Mức ưu đãi cao nhất có thể lên tới 90 triệu đồng, tùy từng dòng xe và phiên bản.

Bên cạnh chính sách giá, Kia vẫn duy trì chế độ bảo hành dài hạn dành cho khách hàng. Cụ thể, các mẫu xe của hãng được bảo hành trong 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đối với các dòng xe hybrid, pin được bảo hành lên tới 7 năm, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng công nghệ điện hóa.

