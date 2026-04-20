Kia Việt Nam giảm giá loạt ôtô - Sonet còn 475 triệu, rẻ nhất phân khúc

Kia Việt Nam vừa tung ra chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe trong tháng 4/2026. Đáng chú ý nhất là Kia Sonet với mức giảm chỉ còn 475 triệu đồng.

Cụ thể, Kia Carnival Hybrid được hãng giảm giá 20 triệu đồng, xuống còn 1,519 tỷ đồng. Hiện mẫu MPV cỡ lớn này tại Việt Nam có 2 phiên bản, bao gồm Premium và Signature. Giá niêm yết tương ứng của 2 phiên bản là 1,539 tỷ và 1,849 tỷ đồng.

20 triệu đồng cũng là mức ưu đãi dành cho cả 2 dòng xe Kia Sportage và Carens. Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ C Kia Sportage giảm xuống còn 799 triệu đồng ở bản Premium. Con số tương ứng của mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens là 569 triệu đồng, khá hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Honda BR-V.

Trong khi đó, Kia Seltos sở hữu giá khởi điểm chỉ còn 554 triệu đồng, giảm đến 31 triệu. Như vậy, Seltos hiện là mẫu xe có giá khởi điểm hấp dẫn nhất trong phân khúc SUV cỡ B, phả hơi nóng lên các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Honda HR-V.

Tương tự như vậy, Kia Sonet cũng có giá ưu đãi rẻ nhất trong phân khúc của mình. Mẫu SUV hạng A này được giảm giá 25 triệu đồng, xuống còn 475 triệu đồng.

Tiếp theo là Kia Sorento với mức giảm giá 50 triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng Việt Nam có thể mua mẫu SUV hạng D này với giá khởi điểm chỉ còn 1,199 tỷ đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho Kia Sorento thế hệ mới vốn có giá niêm yết từ 1,249-1,389 tỷ đồng. Thế hệ mới của mẫu xe này được bán song song với xe đời cũ nhưng được định vị như bản cao cấp hơn.

Không chỉ xe gầm cao, Kia Việt Nam còn giảm giá cho các mẫu sedan như K5, K3 và Soluto. Cùng với Kia Morning, K5 và K3 được hãng ưu đãi cao nhất 26 triệu đồng. Riêng Kia Soluto được hãng hạ giá xuống chỉ còn 319 triệu đồng, rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.

Ngoài chính sách giảm giá, Kia Việt Nam còn tiếp tục áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ các dòng xe đang phân phối. Với các mẫu xe hybrid, pin sẽ được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Trong tháng 3/2026, Kia Việt Nam đã bán ra 8.076 chiếc ôtô cho người tiêu dùng trong nước. Trong đó, bán chạy nhất là bộ ba Kia Seltos (2.325 xe), Sonet (2.223 xe) và Carnival (1.074 xe).