Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lời kể của nhân chứng vụ đối tượng cầm dao tấn công nhiều người ở bệnh viện

Video

Lời kể của nhân chứng vụ đối tượng cầm dao tấn công nhiều người ở bệnh viện

Đối tượng đang chăm con tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bất ngờ dọa ném một cháu bé, cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 4 người bị thương.

Trường Hân t/h
#tấn công bệnh viện #đối tượng cầm dao #nhân chứng #bệnh viện #bạo lực #nhân chứng kể lại

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT