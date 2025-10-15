Trường Hân
Liệu pháp xoa bóp trị vẹo cổ khi ngủ dậy
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.
Da mặt đỏ thường xuyên, lâu ngày dẫn tới sần sùi như vỏ cam, đó chính là biểu hiện của bệnh trứng cá đỏ.
Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại, để lại trong lòng người dân cả nước niềm xúc động dạt dào.
Amiđan được ví như người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Thiểu năng tuần hoàn não ở mức độ nhẹ gây chóng mặt, mất sức lực, suy giảm trí nhớ, nặng gây tâm thần không ổn định và có khả năng bị đột quỵ.
Phương pháp trẻ hóa da HIFU không nên coi là "phép màu tức thì", cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Viêm bao gân cổ tay làm suy giảm chức năng gân và hạn chế hoạt động tay ở người bệnh.
Theo dược học cổ truyền, mướp vị ngọt, tính mát, có công dụng sinh tân, thanh nhiệt, hóa đàm, lương huyết, giải độc, an thai, thông sữa... dùng chữa nhiều bệnh.
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.
Da mặt đỏ thường xuyên, lâu ngày dẫn tới sần sùi như vỏ cam, đó chính là biểu hiện của bệnh trứng cá đỏ.
Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại, để lại trong lòng người dân cả nước niềm xúc động dạt dào.
Amiđan được ví như người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Thiểu năng tuần hoàn não ở mức độ nhẹ gây chóng mặt, mất sức lực, suy giảm trí nhớ, nặng gây tâm thần không ổn định và có khả năng bị đột quỵ.
Phương pháp trẻ hóa da HIFU không nên coi là "phép màu tức thì", cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Viêm bao gân cổ tay làm suy giảm chức năng gân và hạn chế hoạt động tay ở người bệnh.
Theo dược học cổ truyền, mướp vị ngọt, tính mát, có công dụng sinh tân, thanh nhiệt, hóa đàm, lương huyết, giải độc, an thai, thông sữa... dùng chữa nhiều bệnh.
Núp bóng vỏ bọc xe hợp đồng, các xe ô tô loại 29 chỗ mang tên “Đức Hữu”, chạy đón trả khách như tuyến cố định từ tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội và ngược lại.
Việc tập luyện theo phương pháp thở khí công, day ấn huyệt vị có thể giúp bệnh tiểu đường cải thiện tình trạng, giảm triệu chứng, đường huyết ổn định.
Sau sốt xuất huyết và bệnh mạn tính, tóc rụng rất nhiều, chế độ dinh dưỡng hợp lý và day bấm huyệt có thể giúp tóc phục hồi.
Với đàn ông tuổi 40, thời trang là cách thể hiện bản lĩnh, sự từng trải. Một điều dễ thấy, sự tối giản chính là đỉnh cao của phong cách lịch lãm ở độ tuổi này.
Mùa hè rất cần bảo vệ da, nhưng tình trạng kem chống nắng giả “lộng hành” khiến nhiều người băn khoăn chọn sản phẩm thế nào để chăm sóc da hiệu quả.
Có nhiều bệnh lý gây tổn thương não bộ. Ngoài việc chữa trị, cần bổ sung dinh dưỡng dưới dạng món ăn – bài thuốc để phục hồi sức khỏe.
Galaxy S25 Edge gây tiếc nuối khi chỉ có pin 3.900 mAh, trong khi smartphone Trung Quốc đã lên tới 6.000 mAh nhờ pin silicon-carbon.
Hè 2025, phong cách thời trang tối giản vươn lên dẫn đầu, lan tỏa mạnh mẽ từ các sàn diễn danh giá đến từng góc phố, chốn công sở.
Camera đã ghi lại vụ hỏa hoạn xảy ra lúc gần 1h sáng 13/5 tại một khách sạn 6 tầng trên đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM.
Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu hỏa đã hú còi, tiếng động từ đoàn tàu đang chạy phát ra rất lớn nhưng người phụ nữ dường như không nghe thấy.
Đang đứng chơi trước cửa nhà tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cháu bé bất ngờ bị một con bò thả rông lao tới húc văng.