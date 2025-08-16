Hà Nội

Không khí mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp phố phường Hà Nội

Xã hội

Không khí mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp phố phường Hà Nội

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại lễ Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến phố Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc cờ, băng rôn và ánh đèn.

Theo Chung Thủy/VOV
Dọc vỉa hè tuyến phố Hùng Vương, những chậu hoa rực rỡ khoe sắc, xen kẽ với hàng pa nô, áp phích nhiều màu được dựng san sát. Tất cả hòa quyện thành bức tranh đa sắc, tràn đầy hơi thở ngày hội lớn của đất nước đang đến rất gần.
Nội dung các tấm áp phích tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang cho đất nước.
Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình tấm “áo mới” rực rỡ, khắp nơi ngập tràn sắc cờ, hoa. Trên tuyến phố Điện Biên Phủ, những luống hoa đủ màu vừa được trồng mới, khoe sắc dưới nắng thu, làm con đường dẫn vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm trang trọng và lộng lẫy.
Trên các tuyến phố Lê Duẩn, Yết Kiêu, hàng chục cây xanh được trồng mới, thay thế những cây đã già cỗi, không còn bảo đảm an toàn. Không khí nơi đây nhộn nhịp như một “công trường” thu nhỏ, khi từng nhóm công nhân đang khẩn trương chỉnh trang, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp chào mừng ngày Đại lễ.
Những ngày này, tuyến phố Tràng Tiền như khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết, được tô điểm bởi sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ tung bay trong gió, tạo nên không khí náo nức chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu, những là cờ như rực rỡ hơn, soi chiếu lên dãy nhà cổ kính mang đậm dấu ấn Hà Nội, khiến nơi đây vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng hơi thở của ngày hội lớn đang đến gần.
Không khí ngày hội thể hiện rõ nhất trên tuyến phố Độc Lập, khi mỗi ngày có hàng trăm du khách ở mọi lứa tuổi tìm đến để check-in trước Lăng Bác, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng của Hà Nội trong những ngày rộn rã chào mừng Đại lễ.
Khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm hân hoan, rạng rỡ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước, hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chị Hải Bình (Lào Cai) chia sẻ, trong không khí náo nức của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị cùng con tranh thủ về Thủ đô để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc thiêng liêng khi ngày Đại lễ đang đến gần. “Tôi muốn có những bức hình đẹp làm kỷ niệm. Lúc này, tôi cảm thấy rất vui, hân hoan khi được hòa mình vào không khí tươi vui, náo nức của mọi người chuẩn bị chào mừng ngày trọng đại của đất nước. Đường phố Hà Nội đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, ai cũng chung một niềm tự hào và phấn khởi”.
Chị Đặng Thị Hằng (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chị đưa bố - một cựu chiến binh tới khu vực Lăng Bác, nơi sẽ có sân khấu chính cho các hoạt động của ngày Đại lễ của dân tộc. “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cùng bố chứng kiến Thủ đô Hà Nội đổi mới từng ngày, đặc biệt là bầu không khí hân hoan, tưng bừng đang lan tỏa khắp các con phố”.
Trong sắc đỏ thắm của cờ hoa và ánh vàng của nắng thu, Hà Nội những ngày này như bừng sáng hơn bao giờ hết. Từ những con phố cổ kính đến các đại lộ thênh thang, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười, chan chứa niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
