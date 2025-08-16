Không khí mừng Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp phố phường Hà Nội

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại lễ Quốc khánh 2/9, khắp các tuyến phố Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc cờ, băng rôn và ánh đèn.