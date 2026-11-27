Từ chiều 27/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 27/11, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ chiều cùng ngày, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Người dân đốt củi sưởi ấm khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: TTXVN

Tại Hà Nội, thời tiết không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-17 độ C.

Đáng chú ý, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Thành phố Huế có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Tại Khánh Hòa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 60-120 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 180 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 27/11, tại Quảng Trị, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 27/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3 m, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Trong ngày và đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và các khu vực trên Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Đặc biệt, khu vực ven biển từ Thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn, gây nguy cơ sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.