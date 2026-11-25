Do các đợt mưa lớn liên tiếp, tuyến đường Nam Đông – A Lưới (TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, có điểm sụt ta luy âm dài hàng chục mét, chia cắt giao thông.

Ngày 25/11, thông tin từ Sở Xây dựng TP Huế cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 – đơn vị chủ đầu tư dự án tuyến đường Nam Đông – A Lưới để đề nghị chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hốt dọn bùn, đất, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường này.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, tuyến đường Nam Đông – A Lưới được đưa vào khai thác từ cuối tháng 7/2026. Do nền địa chất mái ta luy chưa ổn định hoàn toàn, kết hợp với khu vực tuyến đường thường xuyên xảy ra mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở.

Đặc biệt, đợt mưa lớn đầu tháng 11 vừa qua tiếp tục gây sạt lở mới nhiều điểm trên tuyến đường Nam Đông – A Lưới. Cụ thể, sạt lở ta luy dương tại 13 vị trí, đất đá tràn xuống mặt đường, lấp rãnh dọc, trong đó tập trung sạt lở nặng tại các lý trình Km 11+630, Km 12+700, Km 22+800, Km 44+800. Vị trí nặng nhất là sụt ta luy âm tại Km 12+100 với chiều dài khoảng 30m, gây đứt 1/2 mặt đường, có nguy cơ đứt hoàn toàn nếu tiếp tục mưa lớn.

Tuyến đường Nam Đông – A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng... Ảnh: Anh Khoa

Trước đó, từ ngày 10/9 đến 13/9, mưa lớn kéo dài đã gây ra 24 vị trí sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên đoạn Km 12 đến Km 44 của tuyến đường này. Nhiều vị trí đất đá tràn xuống gây ách tắc hoàn toàn, một số vị trí sạt ta luy âm ăn sâu vào mặt đường; cống, rãnh dọc, kè chắn đất và các công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, TP Huế đã chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường, tổng hợp thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, đồng thời cắm biển cấm đường từ đoạn Km 12 đến Km 44.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP Huế đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để đề nghị chỉ đạo các nhà thầu thi công gói thầu XL-01, XL-02 nhanh chóng triển khai hốt dọn bùn, đất, đá tại 13 vị trí sạt ta luy dương, thực hiện khơi thông rãnh, cống, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, khẩn trương khôi phục nền, mặt đường tại các điểm sạt lở thuộc vị trí Km 12+100 thuộc gói thầu XL-01 đang trong thời gian bảo hành 12 tháng.

Có điểm sụt ta luy âm dài hàng chục mét, chia cắt giao thông. Ảnh: Anh Khoa



Được biết, dự án đường Nam Đông - A Lưới do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư khởi công xây dựng từ giữa tháng 1/2024 với tổng kinh phí 475 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh tại Km 372 + 690 thuộc xã A Lưới 4, với chiều dài hơn 48km.

Đến cuối tháng 6/2026, các hạng mục thi công của dự án đường giao thông này đã hoàn thành gồm 48,36km nền, móng, mặt đường; 211 cống các loại; 35km rãnh thoát nước; 1,2km tường chắn; 2.737m2 mái ta luy, 16km tôn lượn sóng; 3 cầu mới, 4 đường cứu nạn cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Ngày 24/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao toàn bộ hiện trạng công trình dự án đường giao thông Nam Đông - A Lưới cho UBND TP Huế để đưa vào quản lý, vận hành và khai thác theo quy định.