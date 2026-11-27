Chỉ hơn 120 trường THPT công lập đang phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở Hà Nội. Thành phố dự kiến xây thêm 88 trường để giảm tình trạng quá tải.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó thành phố đặt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại và hội nhập sâu rộng; gắn chặt với y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng kiên cố, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.