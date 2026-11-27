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Hôm nay 26-11, họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995 tiếp tục hành trình tôn vinh tài năng, ghi nhận những cống hiến nổi bật và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Một năm nhiều dấu ấn
Mùa bầu chọn năm nay khác biệt ở chính nền tảng thành tích đồ sộ được “nén chặt” của bóng đá Việt Nam trong suốt 12 tháng. Năm 2026 chứng kiến lịch trình thi đấu năng động, những bước tiến vượt bậc của các cầu thủ - tạo ra nhiều điểm nhấn thú vị cho từng hạng mục bầu chọn
Hà Nội dự kiến xây thêm 88 trường THPT trước áp lực tuyển sinh lớp 10
Chỉ hơn 120 trường THPT công lập đang phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở Hà Nội. Thành phố dự kiến xây thêm 88 trường để giảm tình trạng quá tải.
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó thành phố đặt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại và hội nhập sâu rộng; gắn chặt với y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.
Mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng kiên cố, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ gas: Cách phòng tránh và xử lý rò rỉ
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cơ sở kinh doanh, hộ gia đình và bếp ăn cách sử dụng gas an toàn, xử lý rò rỉ và phòng ngừa cháy nổ.
Liên quan đến vụ nổ gas khiến nhiều người thương vong ở Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối và thiết bị trước khi vận hành.
Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, nhu cầu sử dụng khí đốt hóa lỏng (gas) ngày càng tăng kéo theo nguy cơ cháy, nổ có diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy, nhiều người dân vẫn còn thiếu kiến thức về bảo quản và sử dụng gas an toàn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn rất cao.
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TP HCM nghiên cứu mở rộng hình thức xét tuyển, giảm áp lực thi vào lớp 10
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