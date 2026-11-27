Hơn 26.000 tấn thép đang được lắp dựng, từng bước tạo nên những vòm cầu uốn lượn như sóng sông Hồng.

Trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với khoảng 700 công nhân, kỹ sư cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc liên tục ngày đêm.

Dấu mốc đáng chú ý là việc lắp dựng những đốt vòm thép đầu tiên tại nhịp TC1-TC4, mở đầu giai đoạn hình thành kết cấu vòm đặc trưng của cây cầu.

Ảnh: Hoàng Dương.

Theo thiết kế, cầu chính gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m. Mỗi nhịp vòm được chia thành 18 đốt, gồm 9 đốt mỗi bên, với trọng lượng cấu kiện từ 26 tấn đến gần 100 tấn. Việc hoàn thành lắp đặt đốt vòm đầu tiên tạo tiền đề để nhà thầu tiếp tục triển khai các cấu kiện tiếp theo.

Thép được sản xuất tại 10 nhà máy trên cả nước, sau đó vận chuyển đến công trường bằng đường bộ và đường thủy. Riêng những cấu kiện nặng gần 100 tấn được vận chuyển hoàn toàn bằng đường thủy.

Do việc lắp đặt diễn ra trên sông, điều kiện thi công phức tạp hơn so với trên đất liền. Nhà thầu phải huy động cẩu tải trọng 650 tấn và sà lan có sức chở 7.600 tấn để phục vụ quá trình lắp dựng.

Công nhân đang thi công lắp dựng những đốt vòm thép đầu tiên. Ảnh: Hoàng Dương.

Riêng lực lượng thi công kết cấu thép tại hai phía công trường có khoảng 200 công nhân. Nhà thầu còn huy động các cẩu lớn tải trọng từ 100-500 tấn cùng khoảng 70 công nhân phục vụ lắp dựng.

Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo, cho biết việc lắp dựng các đốt vòm thép là dấu mốc quan trọng, đồng thời cũng là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Các cấu kiện có trọng lượng lớn, phải lắp đặt ở độ cao và trong điều kiện thi công trên sông nước.

Đặc biệt, với ý tưởng kiến trúc mang hình tượng vô cực, tạo nên những đường cong uốn lượn như những ngọn sóng trên sông Hồng, công trình sử dụng kết cấu thép với tổng khối lượng hơn 26.000 tấn.

Để kiểm soát chất lượng, nhà thầu ứng dụng công nghệ toàn đạc điện tử kết hợp quét laser 3D (3D Scanning), nhằm kiểm soát chính xác các thông số hình học, bảo đảm sai số thi công ở mức milimét.

Đơn vị thi công huy động cẩu tải trọng 650 tấn và sà lan có sức chở 7.600 tấn để phục vụ việc lắp đặt dầm thép. Ảnh: Hoàng Dương.

Một trong những thách thức kỹ thuật lớn của dự án là tính toán và tích hợp độ vồng ngược ngay từ giai đoạn thiết kế, gia công cấu kiện. Việc này giúp các cấu kiện sau khi chế tạo và lắp đặt có thể khớp nối chính xác, bảo đảm tính đồng bộ, độ chính xác hình học và chất lượng tổng thể của kết cấu cầu.

Đại diện Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, sản lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 55%. Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu hoàn thành 4 nhịp kết cấu thép trước Tết Nguyên đán. Sau Tết, hai nhịp còn lại sẽ tiếp tục được triển khai.

Ảnh: Hoàng Dương.

Mục tiêu đặt ra là đưa sản lượng dự án lên khoảng 70% trước Tết và thông xe kỹ thuật trong quý II/2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ diện tích 31,05/31,05ha.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Phần cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, rộng khoảng 43m, được thiết kế với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, đồng thời tạo thêm điểm nhấn kiến trúc mới cho Thủ đô.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 31,05/31,05ha. Ảnh: Hoàng Dương.

Công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho các cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Ảnh: Hoàng Dương

Với khối lượng kết cấu thép lớn cùng nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2027, trước thời điểm diễn ra APEC.