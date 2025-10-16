Khối u quái ác quay lại sau 13 năm 'ngủ yên'

U sợi thần kinh lành tính rất hiếm gặp, nhưng nguy hiểm do khối u có thể phát triển nhanh, lan rộng và di căn đến các cơ quan khác.

Tưởng chừng sau ca phẫu thuật cách đây 13 năm, chị Vương Thị Cẩm L. (48 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đã có thể yên tâm sống khỏe mạnh, không còn phải lo lắng về khối u từng ám ảnh mình. Thế nhưng, cơn đau lưng dữ dội gần đây khiến chị L. không khỏi bất an — linh cảm rằng “người bạn cũ” năm nào có thể đã quay lại.

Trước đó, chị L. từng được phẫu thuật lấy khối u vùng cột sống thắt lưng cùng (L5-S1) tại một bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh và được chẩn đoán là u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma).

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Nhân dân 115, chị nhập viện trong tình trạng đau lưng nhiều, tê và yếu chân trái. Mỗi lần vận động mạnh, cơn đau và tê tăng lên khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng cho thấy một khối u lớn dạng “hình quả tạ” ở vùng L5-S1, xâm lấn nhiều vị trí gồm cơ cạnh sống, cơ psoas (cơ thắt lưng chậu), thân sống, cánh chậu và cả vùng phúc mạc. BS.CKII Lê Điền Sơn, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ:

“Khối u nằm đúng vị trí phẫu thuật cũ, có hình ảnh phát triển bất thường. Do đó, chúng tôi nghĩ nhiều đến khả năng u tái phát, thậm chí có thể mang tính chất ác tính”.

Hình 1, 2, 3: Ảnh chụp MRI và CT Scan trước phẫu thuật của bệnh nhân L. cho thấy khối u kích thước lớn (hình 2, mũi tên đỏ) xâm lấn các cấu trúc lân cận (hình 2, mũi tên trắng) và gây hủy xương vùng cột sống cùng (hình 3, mũi tên vàng) - Ảnh BVCC

Đánh giá đây là khối u có kích thước lớn, giàu mạch máu nuôi và đã xâm lấn các tổ chức xung quanh, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh đã chủ động hội chẩn đa chuyên khoa với đơn vị DSA và chuyên khoa Ngoại Niệu nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu cho ca phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u để giảm nguy cơ chảy máu trong mổ. Sau đó, TS.BS Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cùng ê-kíp phẫu thuật phối hợp đa chuyên khoa đã tiến hành phẫu thuật lấy trọn khối u xâm lấn.

Ca mổ kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ, khối u được loại bỏ hoàn toàn với lượng máu mất tối thiểu, đánh dấu một ca phẫu thuật thành công và an toàn cho người bệnh.

hình 4 khối u được loại bỏ trong mổ - Ảnh BVCC

Sau ca phẫu thuật, chị Vương Thị Cẩm L. giảm đau lưng rõ rệt, cảm giác tê chân trái cải thiện đáng kể và không xuất hiện tổn thương thần kinh mới. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy: khối u là u bao dây thần kinh ngoại biên ác tính (MPNST – Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor), một dạng ung thư hiếm gặp, có tốc độ phát triển nhanh và tiên lượng nặng. Hiện chị L. đang được theo dõi và điều trị bổ sung bằng hóa – xạ trị theo phác đồ phù hợp.

Theo các bác sĩ, diễn tiến ác tính ở những bệnh nhân từng được chẩn đoán u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma) là rất hiếm gặp, nhưng rất nguy hiểm do khối u có thể phát triển nhanh, lan rộng và di căn đến các cơ quan khác.

Một số bệnh lý thần kinh ngoại biên khác như u xơ sợi thần kinh (Neurofibromatosis type 1) cũng có nguy cơ tiến triển ác tính tương tự.

Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý: Khối u dưới da to dần, đặc biệt tăng kích thước nhanh. Đau nhức kéo dài, nhất là về ban đêm. Khi có các triệu chứng trên, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa thần kinh – cột sống để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115)