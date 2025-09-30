Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau mặt 1 bên không ngờ u tuyến mang tai chèn ép dây thần kinh mặt

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính đối với u tuyến mang tai, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khối u và đồng thời bảo tồn dây thần kinh mặt.

Thúy Nga

U 3 cm chèn ép dây thần kinh mặt

Hai tháng nay, ông N. V. M (75 tuổi, An Giang) thường xuyên bị đau một bên mặt do khối u tuyến mang tai ngày càng lớn dần, chèn ép dây thần kinh mặt.

Ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và chụp CT thì phát hiện có khối u tuyến mang tai kích thước 3cm. Các bác sĩ khoa Liên Chuyên Khoa đã chỉ định ông phẫu thuật loại bỏ khối u nhằm ngăn ngừa khối u lớn gây biến chứng liệt mặt sau này.

u-tuyen-mang-1.jpg
Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Huỳnh Thế Huy - Khoa Liên Chuyên Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết: "Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính đối với u tuyến mang tai, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khối u và đồng thời bảo tồn dây thần kinh mặt. Thế nhưng, đây là một trong những thử thách lớn nhất đối với phẫu thuật viên vùng đầu cổ.

BS.CKI Huỳnh Thế Huy phân tích, tuyến mang tai nằm sát và bao quanh đường đi phức tạp của dây thần kinh mặt – cấu trúc chi phối vận động toàn bộ cơ mặt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến liệt mặt vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và thẩm mỹ.

Vì vậy, điều trị u tuyến mang tai không chỉ là loại bỏ một khối u mà là sự cân bằng tinh tế giữa kỹ thuật phẫu thuật chính xác và trách nhiệm giữ gìn diện mạo, cảm xúc và chất lượng sống cho người bệnh".

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau nhức mặt, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

u-tuyen-mang.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Tất cả các khối u sau phẫu thuật sẽ được gửi làm giải phẫu bệnh. Hoặc nếu nghi ngờ u ác tính ngay từ đầu trên lâm sàng và hình ảnh học, người bệnh cần được thực hiện sinh thiết trước mổ. Trong trường hợp khối u ác tính, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, cần điều trị đa mô thức, phối hợp giữa phẫu thuật, hóa trị và xạ trị”, BS Huỳnh Thế Huy cho biết thêm.

U lành tính có thể biến chuyển ác tính

Theo BS.CKI Huỳnh Thế Huy, u tuyến nước bọt mang tai là khối u hiếm gặp vùng đầu cổ, khi chỉ chiếm khoảng dưới 4% tổng số u vùng đầu cổ. Đây là tình trạng khá phức tạp, liên quan đến sự xuất hiện của khối u tại tuyến mang tai – tuyến nước bọt lớn nhất nằm ở vùng trước tai, góc hàm.

U tuyến mang tai thường gặp ở người tuổi trung niên, nhất là người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, uống rượu bia.

u-tuyen-mang-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Điều đáng lo ngại là khối u thường phát triển âm thầm, không gây đau, chỉ biểu hiện bằng một khối cứng hoặc sưng nhẹ ở vùng mặt.

Tuy nhiên, khi khối u lớn dần, nó có thể gây biến dạng gương mặt, chèn ép dây thần kinh mặt dẫn đến yếu liệt mặt. Đặc biệt có một số loại u tuyến mang tai có thể chuyển hóa từ dạng lành tính thành ác tính nếu không được điều trị kịp thời

“Các yếu tố nguy cơ dẫn đến u tuyến mang tai vẫn chưa được biết đến rõ ràng, tuy nhiên quan sát thấy có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, rượu bia. Bệnh nhân sau mổ cần cai thuốc lá, rượu bia để ngăn ngừa nguy cơ tái phát”, bác sĩ Huỳnh Thế Huy khuyên.

#u tuyến nước bọt mang tai #liệt mặt sau phẫu thuật #phẫu thuật u tuyến mang tai #bệnh u tuyến nước bọt #chẩn đoán u tuyến mang tai #biến chứng u tuyến mang tai

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt lành tính biến đổi ung thư

Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo, người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm – mặt, ngay cả khi không gây đau hay khó chịu. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến đổi ác tính.

Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm. Do vậy, người bệnh cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ ung thư.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt tái phát gây liệt mặt, mù, chuyển ung thư

U tuyến nước bọt mang tai ác tính, di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Ngày 3/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và phẫu thuật thành công cho một người bệnh bị u hàm mặt tái phát.

Bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật (1 năm trước) và từng phẫu thuật u góc hàm hai bên cách đây 10 năm. Ông V. còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tiền liệt tuyến.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai cho nam bệnh nhân 53 tuổi

U tuyến nước bọt mang tai là khối u hiếm gặp vùng đầu cổ khá phức tạp, liên quan đến sự xuất hiện của khối u tại tuyến mang tai.

Sợ liệt mặt không mổ không ngờ u vẫn gây liệt

Nhiều bệnh nhân bị u tuyến nước bọt mang tai mang tâm lý e ngại phẫu thuật vì sợ liệt dây thần kinh mặt sau mổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Giải pháp ngăn ngừa mụn hiệu quả

Mụn thường xuất hiện do da không được chăm sóc đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài thói quen hằng ngày, bạn có thể giữ da luôn sạch, hạn chế mụn quay lại.