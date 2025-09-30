Đau mặt 1 bên không ngờ u tuyến mang tai chèn ép dây thần kinh mặt

U 3 cm chèn ép dây thần kinh mặt

Hai tháng nay, ông N. V. M (75 tuổi, An Giang) thường xuyên bị đau một bên mặt do khối u tuyến mang tai ngày càng lớn dần, chèn ép dây thần kinh mặt.

Ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và chụp CT thì phát hiện có khối u tuyến mang tai kích thước 3cm. Các bác sĩ khoa Liên Chuyên Khoa đã chỉ định ông phẫu thuật loại bỏ khối u nhằm ngăn ngừa khối u lớn gây biến chứng liệt mặt sau này.

Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Huỳnh Thế Huy - Khoa Liên Chuyên Khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết: "Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính đối với u tuyến mang tai, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khối u và đồng thời bảo tồn dây thần kinh mặt. Thế nhưng, đây là một trong những thử thách lớn nhất đối với phẫu thuật viên vùng đầu cổ.

BS.CKI Huỳnh Thế Huy phân tích, tuyến mang tai nằm sát và bao quanh đường đi phức tạp của dây thần kinh mặt – cấu trúc chi phối vận động toàn bộ cơ mặt, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến liệt mặt vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và thẩm mỹ.

Vì vậy, điều trị u tuyến mang tai không chỉ là loại bỏ một khối u mà là sự cân bằng tinh tế giữa kỹ thuật phẫu thuật chính xác và trách nhiệm giữ gìn diện mạo, cảm xúc và chất lượng sống cho người bệnh".

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau nhức mặt, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Tất cả các khối u sau phẫu thuật sẽ được gửi làm giải phẫu bệnh. Hoặc nếu nghi ngờ u ác tính ngay từ đầu trên lâm sàng và hình ảnh học, người bệnh cần được thực hiện sinh thiết trước mổ. Trong trường hợp khối u ác tính, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, cần điều trị đa mô thức, phối hợp giữa phẫu thuật, hóa trị và xạ trị”, BS Huỳnh Thế Huy cho biết thêm.

U lành tính có thể biến chuyển ác tính

Theo BS.CKI Huỳnh Thế Huy, u tuyến nước bọt mang tai là khối u hiếm gặp vùng đầu cổ, khi chỉ chiếm khoảng dưới 4% tổng số u vùng đầu cổ. Đây là tình trạng khá phức tạp, liên quan đến sự xuất hiện của khối u tại tuyến mang tai – tuyến nước bọt lớn nhất nằm ở vùng trước tai, góc hàm.

U tuyến mang tai thường gặp ở người tuổi trung niên, nhất là người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, uống rượu bia.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Điều đáng lo ngại là khối u thường phát triển âm thầm, không gây đau, chỉ biểu hiện bằng một khối cứng hoặc sưng nhẹ ở vùng mặt.

Tuy nhiên, khi khối u lớn dần, nó có thể gây biến dạng gương mặt, chèn ép dây thần kinh mặt dẫn đến yếu liệt mặt. Đặc biệt có một số loại u tuyến mang tai có thể chuyển hóa từ dạng lành tính thành ác tính nếu không được điều trị kịp thời