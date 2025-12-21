Nhận tiền tỷ từ doanh nghiệp, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ giữ lại hơn 2,4 tỷ

Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh để nhờ tác động

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Vợ ông Khánh là Nguyễn Hà Linh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) về hai 2 tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Bị can Đoàn Hữu Lượng, chủ tịch HĐTV Công ty TSL và Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, TSL là doanh nghiệp có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa…), nông sản (rau, củ, quả), thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống…

Năm 2020, Công ty TSL được cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương làm quen Nguyễn Nam Khánh, khi đó là Chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Phương biết Khánh có mối quen biết rộng, có thể giúp đỡ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước; Xử lý các công việc khó khăn của Công ty TSL (thuế, thanh tra...)…

Hồ Thị Thanh Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng đồng ý để đi gặp, nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ, thoả thuận số tiền đưa cho Khánh để đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Năm 2021, Phương và Lượng thoả thuận với Khánh về việc mỗi tháng, TSL sẽ chuyển cho Khánh số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng để Khánh chi phi đối ngoại, tiếp khách giúp công ty. Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm cho Khánh từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Đoàn Hữu Lượng nên Hồ Thị Thanh Phương đã rút vốn góp, nghỉ việc tại Công ty TSL và lôi kéo các bị can Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh, Trần Minh Tâm (những nhân viên cũ của Công ty TSL) thành lập Công ty Avatek.

Công ty Avatek cũng có chức năng về kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: Thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dược phẩm, thiết bị kỹ thuật...

Lúc này, Phương thống nhất cho Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần của Công ty Avatek. Mục đích để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Cơ quan điều tra xác định, để được các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh - khi đó là Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, sau này là Giám đốc Công ty Avatek thống nhất đưa hơn 3,9 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh (khi đó là cán bộ Văn phòng Chính phủ) để nhờ tác động tạo điều kiện giúp Công ty TSL và Công ty Avatek trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Giữ lại hơn 2,4 tỷ sử dụng cá nhân

Do Khánh có mối quan hệ từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành nên trong quá trình cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek nên từ năm 2020, Khánh đã tác động để các đơn vị này tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Sau khi cầm hơn 3,9 tỷ đồng, từ năm 2020 đến năm 2025, Khánh chỉ dùng hơn 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời cơm hoặc “cảm ơn” 21 cán bộ sau khi có quyết định cấp phép. Mỗi lần “cám ơn” như vậy, Khánh đưa cho các cán bộ từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Khánh sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận số tiền gần 4 tỷ đồng của Công ty TSL và Công ty Avatek, Khánh đưa 410 triệu đồng cho 9 cán bộ gồm, trong đó đưa 60 triệu đồng cho ông Trần Việt Hòa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, nay là Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương 60 triệu đồng; đưa 110 triệu đồng cho ông Nguyễn Như Tiệp, cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, nay là Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

Khánh còn đưa 510 triệu đồng cho 16 cán bộ tại các bộ, ngành để chúc Tết, trong đó chúc Tết ông Trần Việt Hòa 30 triệu đồng; chúc tết ông Nguyễn Việt Tấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, nay là Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến nông, Bộ Công Thương 20.000.000 đồng…

Kết quả điều tra xác định, các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, Tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Sau này, những người nhận tiền của Khánh đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.