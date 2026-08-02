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Xã hội

Trộm 1,1 tỷ của dì rồi chuyển cho người quen qua mạng, cô gái 21 tuổi ra đầu thú

Sau khi lấy trộm két sắt chứa tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng của dì ruột, cô gái 21 tuổi bán vàng, ngoại tệ lấy tiền rồi chuyển cho nam thanh niên quen qua mạng để đầu tư tiền ảo. Khi phát hiện bị lừa, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Hoài Thanh/Vietnamnet

Ngày 2/8, Công an xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú đối với V.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

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Công an xã Tân Thạnh làm việc với V.T.M.T. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, Công an xã Tân Thạnh tiếp nhận trình báo của chị P.T.K.A. (25 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc bị mất một két sắt tại nhà riêng. Bên trong có USD, đô la Singapore, tiền Việt Nam cùng nhiều trang sức bằng vàng 24K, 18K và 14K, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm việc với những người liên quan. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp Ban Nhân dân ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân rà soát địa bàn, vận động cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Đến ngày 30/7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc két sắt bị vứt dưới sông phía sau nhà nạn nhân. Qua kiểm tra, toàn bộ tài sản bên trong đã không còn.

Quá trình điều tra và vận động đã tác động đến nhận thức của nghi phạm. Khoảng 8h ngày 31/7, V.T.M.T. - cháu ruột của bị hại (gọi chị P.T.K.A. là dì) - đến Công an xã Tân Thạnh đầu thú, thừa nhận là người lấy trộm két sắt.

Tại cơ quan công an, T. khai đã mang số tài sản trộm được bán lấy tiền mặt rồi chuyển cho một thanh niên quen qua mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, người này cắt đứt liên lạc. Biết mình bị lừa mất toàn bộ số tiền, T. đã đến cơ quan công an tự thú.

Hiện Công an xã Tân Thạnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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#trộm cắp #tài sản #tiền ảo #nghi phạm #tự thú

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