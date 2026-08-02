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Xã hội

Viện KSND Tối cao trả hồ sơ vụ Shark Thủy để điều tra bổ sung

Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.

Thiên Tuấn

Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung lần thứ nhất. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

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Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Theo cáo trạng trước đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bị can Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2015-2023, Shark Thủy chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, phát hành cổ phần, đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của 10.063 nhà đầu tư. Viện KSND Tối cao xác định Shark Thủy là người chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc Shark Thủy và đồng phạm đã chi hơn 31,9 tỷ đồng để "chạy doanh thu" thông qua các hợp đồng kinh tế khống, nhằm ghi nhận doanh thu ảo hơn 2.327 tỷ đồng trên báo cáo tài chính của Egroup.

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#Nguyễn Ngọc Thủy #Shark Thủy #Egroup #lừa đảo

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Bộ Công an thông báo đến bị hại

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