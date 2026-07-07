Hai đường dây cá độ hơn 3,5 nghìn tỉ bị triệt phá như thế nào?

Từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Công an TP HCM vừa triệt phá bắt giữ 150 đối tượng.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc", 64 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".

Huỳnh Lê Thanh Long đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng

Hoàng Tấn Phát - một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhận định đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi, có tổ chức, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.

Công an TP HCM đã triệt phá đường dây, bắt giữ 150 đối tượng và khởi tố 85 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng tại Campuchia. Sau đó, các đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đại lý, con bạc trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.com.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", trong đó có 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 bị can về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an TP HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện thể thao quốc tế để tổ chức đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên không gian mạng. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.