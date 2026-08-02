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Xã hội

Cập nhật mới về siêu bão Dolphin hướng về Okinawa Nhật Bản

Chiều 2/8, liên quan đến diễn biến siêu bão DOLPHIN, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, siêu bão này giảm cấp (cấp 15, giật cấp 17, trước đó là cấp 16), di chuyển về phía Okinawa (Nhật Bản).

Theo Thắng Trung/TTXVN

Theo dự báo, trong 1-2 ngày tới, bão DOLPHIN di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15. Khoảng ngày 6 -7/8, bão DOLPHIN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5/8, khi bão DOLPHIN tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6 -7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 -7, sóng cao từ 2 - 4m, biển động rất mạnh.

Trong 24 giờ qua, siêu bão DOLPHIN tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc nhưng cường độ đã giảm dần. Lúc 7 giờ sáng 2/8, vị trí siêu bão này ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc - 153,7 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng hơn 2400km về phía Đông Đông Nam.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này.

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#siêu bão #Nhật Bản #dự báo khí tượng #bão mạnh #biển động

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