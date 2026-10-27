Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố thêm 1 bị can vụ bắt Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm liên quan vụ án sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim.

Mạnh Hưng

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, mở rộng vụ án liên quan đến sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (sinh năm 1964, nguyên quán xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (nay là xã An Bình, Phú Thọ sau sáp nhập), hiện thường trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

1.jpg
Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Quá trình điều tra mở rộng, ngày 22/10, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can là Bí thư, Chủ tịch và cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

1-1998.jpg
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Quách Chí Lâm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” để ông Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 9 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu mét khối. Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238 nghìn mét khối, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường hơn 33.500 tấn trạc thải xây dựng đổ trái phép ở Hà Nội.
#Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim #khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim

Bài liên quan

Xã hội

Đã bắt được hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hoá

Sau nhiều giờ vây bắt, vận động, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông cố thủ trên nóc nhà tại xã Hà Long (Thanh Hóa), tối 26/10.

Đến khoảng 21h30 ngày 26/10, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên nóc một căn nhà tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn.

Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm người trốn từ Hải Phòng đến địa bàn xã.

Xem chi tiết

Xã hội

Bánh mì Hồng Ngọc 37 phải thanh toán hơn 1 tỷ đồng viện phí

Bánh mì Hồng Ngọc 37 bị phạt 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng và buộc chi trả gần 1,1 tỷ đồng chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho 352 người.

Chiều 26/10, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về việc xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, tại phường Đạo Thạnh, bị xử phạt về 2 hành vi gồm: Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở bị phạt tổng cộng 94 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 27/10, miền Trung mưa lớn, biển động mạnh

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 29/10, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa cục bộ trên 300mm, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10, khu vực miền Trung tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa lớn kéo dài, trong khi nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới