Nhóm người giả mạo chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở TP HCM, bán hơn 600 suất mua căn hộ với giá 150-900 triệu đồng mỗi suất, chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng.

Ngày 25/11, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 37 bị can. Trong đó, 31 người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 người về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 4 người về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

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Theo điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (38 tuổi, ngụ phường Phước Long) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Brothers Land, tuyển nhân viên môi giới tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin, nhóm này làm giả con dấu Công ty cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP HCM, đồng thời sử dụng các văn bản giả mang tên chủ đầu tư và cơ quan quản lý. Các đối tượng quảng cáo có những suất mua nhà dạng "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" để thu hút người có nhu cầu.

Khi khách hàng đồng ý, nhóm yêu cầu nộp từ 150 triệu đến 900 triệu đồng mỗi suất, gọi là phí mua suất, sau đó chiếm đoạt tiền.

Công an xác định các đối tượng đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền. Người dân không nên tin vào lời mời chào mua suất ngoại giao, suất nội bộ hoặc chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

Vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.