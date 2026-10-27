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Xã hội

Đã bắt được hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hoá

Sau nhiều giờ vây bắt, vận động, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông cố thủ trên nóc nhà tại xã Hà Long (Thanh Hóa), tối 26/10.

Thanh Hà

Đến khoảng 21h30 ngày 26/10, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên nóc một căn nhà tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn.

Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm người trốn từ Hải Phòng đến địa bàn xã.

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Đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà. (Ảnh: Báo vietnamnet)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an Hải Phòng triển khai các biện pháp vây bắt, vận động những người liên quan ra đầu hàng.

Theo thông tin tại hiện trường, hai người đàn ông cố thủ trên nóc nhà, trong tay có hung khí như kiếm và gậy gỗ. Lực lượng chức năng kiên trì tiếp cận, khuyên nhủ các đối tượng hợp tác để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý.

Theo người dân địa phương, căn nhà nói trên được một nhóm gồm một phụ nữ và hai người đàn ông, quê ở Hải Phòng, thuê từ nhiều ngày trước. Đến trưa 26/10, khi lực lượng công an triển khai truy bắt, người phụ nữ đã bị bắt giữ, còn hai người đàn ông bỏ chạy lên nóc nhà cố thủ.

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Khống chế thành công 2 người đàn ông cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa.

Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp vận động và vây bắt, đến khoảng 21h30 cùng ngày, hai người đàn ông đã bị lực lượng công an bắt giữ, đưa lên ô tô rời khỏi hiện trường để tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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(Nguồn: THĐT)
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