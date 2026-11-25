Metro Bến Thành - Suối Tiên phục vụ hơn 110.000 lượt khách trong ngày 24/11, mức cao nhất kể từ khi tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP HCM đi vào khai thác

Sáng 25/11, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP HCM (HURC1) cho biết, trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tuyến metro số 1 vận chuyển 110.328 lượt hành khách. Con số này vượt mức 98.512 lượt ghi nhận ngày 1/9/2026, xác lập kỷ lục mới về sản lượng khách trong một ngày.

Metro số 1 ngày càng trở thành lựa chọn của người dân khi di chuyển tại TP HCM

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Sản lượng bình quân đạt 484 lượt khách mỗi chuyến. Đặc biệt, trong khung giờ 21h-22h30, thời điểm người dân tập trung di chuyển sau chương trình bắn pháo hoa, tuyến phục vụ 6.885 lượt khách, tương đương bình quân 861 lượt mỗi chuyến.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ và các hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa của thành phố, HURC1 chủ động điều chỉnh phương án khai thác, tăng thêm 4 chuyến so với kế hoạch 228 chuyến. Thời gian hoạt động cũng được kéo dài đến 23h, giúp người dân thuận tiện trở về sau khi tham gia các sự kiện.

Theo đơn vị vận hành, sản lượng hành khách tăng mạnh trong ngày lễ đòi hỏi công tác điều độ, tổ chức tại nhà ga và trên tàu phải linh hoạt theo tình hình thực tế. Các bộ phận nhà ga, lái tàu, điều độ, kỹ thuật, bảo dưỡng cùng lực lượng hỗ trợ được phối hợp nhằm bảo đảm an toàn và duy trì chất lượng phục vụ.

Kết quả cho thấy metro số 1 ngày càng trở thành lựa chọn của người dân khi di chuyển tại TP HCM, nhất là trong những dịp lễ hội, sự kiện tập trung đông người. Việc tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động cũng giúp tuyến đường sắt đô thị chia sẻ áp lực với giao thông đường bộ, hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân.

Metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, gồm 14 nhà ga, kết nối khu vực trung tâm TP HCM với cửa ngõ phía Đông và tỉnh Bình Dương trước đây. Tuyến bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 12/2024, là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đi vào hoạt động tại thành phố.