Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 dự kiến diễn ra từ 11-13/6 bên bờ Nam sông Hương, với màn trình diễn mapping, drone của các đội thi quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2027, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Hue International Lighting Festival - HILF 2027) dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/6/2027 tại khu vực Công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Đây là lần đầu tiên UBND thành phố Huế tổ chức một lễ hội ánh sáng mang tầm quốc tế, kết hợp cảm hứng từ di sản văn hóa với công nghệ trình diễn hiện đại.

Lễ hội mang chủ đề "Linh Phụng cất lời - Ngàn năm rực sáng", lấy hình tượng Linh Phụng làm biểu tượng trung tâm cùng Tứ Linh gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Những hình tượng này tượng trưng cho uy quyền, sức sống, điềm lành, sự trường tồn và thịnh vượng.

Theo kế hoạch, lễ hội kéo dài ba đêm. Đêm khai mạc 11/6 mang chủ đề "Linh Phụng cất lời", diễn ra từ 20h đến 21h. Đêm 12/6 là cuộc tranh tài ánh sáng quốc tế "Họa sắc Hương", từ 20h đến 22h. Đêm bế mạc và trao giải "Ngàn năm rực sáng" diễn ra ngày 13/6, cũng từ 20h đến 22h.

Điểm nhấn của lễ hội là việc khai thác sông Hương làm sân khấu nghệ thuật ánh sáng. Mặt nước được dùng làm màn chiếu, kết hợp với không gian bầu trời để tạo nên những màn trình diễn quy mô lớn, phát huy giá trị cảnh quan và di sản của Huế về đêm.

Phối cảnh Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027. Ảnh HILF

Theo đó, ban tổ chức dự kiến mời 10 đội thi quốc tế thuộc hai loại hình là trình diễn ánh sáng trên màn nước (water mapping) và trình diễn bằng thiết bị bay không người lái (drone show). Các đội sẽ bốc thăm để lập thành 5 liên đội, mỗi liên đội gồm một đội water mapping và một đội drone show.

Mỗi liên đội thực hiện một tác phẩm dài 30 phút, gồm 15 phút trình diễn trên màn nước và 15 phút trình diễn bằng drone. Hai phần phải có nội dung xuyên suốt, kết nối thành một tác phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ giữa mặt nước và bầu trời. Các đội được yêu cầu tôn trọng di sản và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ban tổ chức cung cấp tư liệu về Tứ Linh Việt Nam để các đội tự nghiên cứu, khai thác giá trị văn hóa và xây dựng câu chuyện theo ý tưởng riêng. Hội đồng giám khảo sẽ chấm tác phẩm theo các tiêu chí gồm ý tưởng nghệ thuật, chiều sâu văn hóa, tính sáng tạo, kỹ thuật trình diễn và hiệu quả phối hợp giữa hai loại hình.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Quán quân (Vàng), 1 giải Á quân (Bạc) và 3 giải Ba (Đồng).

Bên cạnh chương trình chính, công chúng có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như khu nghệ thuật sắp đặt, khu check-in, gian hàng trưng bày, triển lãm, ẩm thực và các chương trình tương tác.

Theo lộ trình dự kiến, ban tổ chức sẽ công bố website chính thức và thể lệ lễ hội vào tháng 12/2026, công bố danh sách các đội thi vào tháng 3/2027, rồi tổ chức họp báo và công bố hội đồng giám khảo vào tháng 5/2027. Các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt sẽ diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc.

Phối cảnh Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027. Ảnh HILF

Lễ hội cũng đã được giới thiệu tại Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Đề án tổ chức Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, do UBND TP Huế tổ chức ngày 23/11. Theo đề án, thành phố tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, với mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030. Đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu xây dựng tối thiểu 4 sự kiện văn hóa định kỳ theo mô hình IP mang tầm khu vực, trong đó có Lễ hội Ánh sáng quốc tế. Ba sự kiện còn lại gồm chương trình truyền hình thực tế "Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators", Tuần lễ Festival Quốc tế Huế và Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế.

Ngay trong năm 2027, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/6, liền kề Lễ hội Ánh sáng quốc tế. Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế - Hue Wonderverse Music Fest dự kiến tổ chức từ ngày 28/8 đến 1/9.

Theo ban tổ chức, bên cạnh việc bổ sung sản phẩm du lịch đêm, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế hướng đến xây dựng thương hiệu lễ hội nghệ thuật ánh sáng thường niên, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một hoạt động văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh di sản Huế, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.