Phú Thọ khai mạc triển lãm công nghệ quy mô gần 100 gian hàng

Sáng 25/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Phú Thọ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 – Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Triển lãm có gần 100 gian hàng trực tiếp, được chia thành 7 phân khu chuyên đề, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp ô tô, chuyển đổi số, giáo dục STEM, nông nghiệp xanh và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Sự kiện nhằm tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.