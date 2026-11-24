Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn tất các thủ tục tổ chức giao thông trong tháng 12, kết nối liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với các tuyến đường bộ khác và sân bay quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1, đoạn từ Km0 (kết nối tuyến tránh Biên Hòa) đến Km16, đã cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Một số đoạn đang được sửa chữa, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Hình ảnh mới nhất của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Với dự án thành phần 2, đoạn Km16 - Km34+600, toàn bộ tuyến chính đã hoàn thành, cho phép ô tô chở người dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h.

Riêng nút giao Tân Hiệp, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đã hoàn thành xây dựng. Ban Quản lý dự án 85 đang lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông để trình phê duyệt bổ sung. Dự kiến đầu tháng 12, các thủ tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông toàn dự án sẽ hoàn tất.

Ở dự án thành phần 3, đoạn từ Km34+600 đến cuối tuyến, ô tô dưới 9 chỗ đã được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h. Riêng đoạn cuối tuyến đang hạn chế tốc độ để hoàn thiện một số hạng mục.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ sớm kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành

Đối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường đã hoàn thành, phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt, cho phép tất cả phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, đoạn từ nút giao với quốc lộ 51 đến nút giao Tân Hiệp hiện chưa khai thác. Ban Quản lý dự án 85 đang lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông tại nút giao này. Sau khi hoàn tất thủ tục và đưa nút Tân Hiệp vào khai thác, hai tuyến cao tốc sẽ được kết nối liên thông.

Trong khi đó, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn khai thác bình thường. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang triển khai mở rộng đoạn từ TP HCM đến nút giao Long Thành từ 6 lên 10 làn xe. Việc kết nối giao thông hiện chưa gặp khó khăn, hạn chế.

Các tuyến đường T1 và T2 kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với mạng lưới đường bộ khu vực cũng đã hoàn thành, sẵn sàng khai thác. Riêng hệ thống trạm thu phí đang được lắp đặt.

Ngoài ra, TP Đồng Nai đang sửa chữa mặt đường quốc lộ 51 tại một số đoạn, dự kiến hoàn thành ngày 20/12/2026. Một số gói thầu thuộc các dự án thành phần đường Vành đai 3 TP HCM do địa phương đầu tư cũng dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan thống nhất tốc độ khai thác tối đa và loại phương tiện được phép lưu thông trên các đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là cơ sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối thuận lợi, an toàn với sân bay Long Thành và các tuyến đường trong khu vực.

Cục cũng đề nghị VEC phối hợp Ban Quản lý dự án 85 và Khu Quản lý đường bộ IV triển khai các công việc cần thiết để kết nối các tuyến cao tốc. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, đồng thời cung cấp thời điểm dự kiến đưa sân bay vào khai thác và thông tin về các loại phương tiện phục vụ hoạt động hàng không để cơ quan chức năng bổ sung vào phương án tổ chức giao thông.