Ngày 25/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, riêng thành phố Huế xuất hiện mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Dự báo trong sáng 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ từ 15 - 18 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 25/11, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ sáng sớm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; tại Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Ngày 25/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động; từ đêm gió giảm dần.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ban ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Đặc biệt, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn, gây nguy cơ sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.