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Xã hội

Bánh mì Hồng Ngọc 37 phải thanh toán hơn 1 tỷ đồng viện phí

Bánh mì Hồng Ngọc 37 bị phạt 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng và buộc chi trả gần 1,1 tỷ đồng chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho 352 người.

Theo Hoài Thanh / Vietnamnet

Chiều 26/10, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về việc xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37, tại phường Đạo Thạnh, bị xử phạt về 2 hành vi gồm: Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở bị phạt tổng cộng 94 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh này bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán thực phẩm trong 4 tháng.

Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc. Ảnh: T.X
Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc. Ảnh: T.X

Đáng chú ý, cơ sở còn bị buộc chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 352 người với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Theo quyết định, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm trong vụ việc này do số thực phẩm làm bánh mì thịt còn lại trong ngày 16/6 đã được chủ hộ kinh doanh tự tiêu hủy theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Trước đó, ngày 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin về nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc tại địa chỉ 64-66 Bis-62 Lý Thường Kiệt và lần lượt được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Theo nội dung quyết định xử phạt, từ ngày 16/6 đến 3/7, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 352 ca ngộ độc thực phẩm. Vụ việc không ghi nhận trường hợp tử vong.

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#bánh mì #bánh mì Hồng Ngọc 37 #thanh toán viện phí #352 người ngộ độc #ngộ độc bánh mì #Đồng Tháp.

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