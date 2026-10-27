Ngày 27/10, miền Trung mưa lớn, biển động mạnh

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 29/10, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa cục bộ trên 300mm, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10, khu vực miền Trung tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa lớn kéo dài, trong khi nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trước đó, từ sáng sớm đến chiều 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở miền Trung. Ảnh TTXVN

Dự báo ngày và đêm 29/10, mưa lớn tiếp tục duy trì tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10 tại khu vực này phổ biến 70 - 150mm, có nơi vượt 300mm.

Mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại những khu vực địa hình dốc, có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh các hiện tượng nguy hiểm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 27/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ đêm 27/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3m, biển động.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/10, nhiều vùng biển có mưa rào và dông rải rác, gồm Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo ngày 28/10, gió Đông Bắc mạnh tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 - 4m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 3m.

Đến đêm 28/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2 đối với khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.