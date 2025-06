Khởi tố tài xế lái xe ô tô gây náo loạn ở bãi biển Tuy Hòa

Tối 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với P.N.C (44 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Ông C. được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông P.N.C tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 31/5, ông P.N.C lái ô tô bán tải biển số tỉnh Phú Yên, chạy dọc theo bãi biển theo hướng Bắc - Nam từ thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa đến khu vực đoạn gần Resort SaLa thuộc phường 7, thì chiếc xe bán tải bị ngập nước, lún trong cát, không thể di chuyển. Ông C. sau đó thuê xe cẩu để kéo lên.

Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi sử dụng máy đào bánh lốp để kéo chiếc bán tải lên bờ biển, ông C. tiếp tục lái ô tô chạy dọc bờ biển hướng ngược lại.

Xe bán tải gây náo loạn ở bãi biển Tuy Hòa.

Được biết, lúc cho xe quay lại, ông C. liên tục bóp còi xe gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại khu vực bãi biển TP Tuy Hòa.

Cơ quan Công an xác định, hành vi của ông C. gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, một số người dân quay video đưa lên Facebook khiến người tham gia mạng xã hội có nhiều phản hồi xấu, tiêu cực.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

