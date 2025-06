Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền

Ngày 14/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoạn xuất cảnh, tiến hành khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Đức Quyền (SN 1960), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Một trong số các bị can bị khởi tố.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có 3 bị can: Hoàng Văn Thế (SN 1960), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Xuân Ba (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Lê Huy Ba (SN 1970), nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can trên bị khởi tố liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc Lô C4, C5 Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

