Hà Nội: Xử phạt nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý hàng chục phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Cảnh sát kiểm tra trường hợp phụ huynh chở học sinh không đội mũ bảo hiểm, sáng 6/4.

Sáng 6/4, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Cửa Nam bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Tại nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung, đa số phụ huynh chở con đi học bằng xe máy đã chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm.

Các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng dừng xe, xử lý.

Trong khoảng thời gian từ 6h45' đến 7h30' cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Đáng chú ý, có trường hợp xe ôm công nghệ nhận chở học sinh theo hình thức “hợp đồng” nhưng không trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách.

Các trường hợp học sinh vi phạm đều được lập danh sách và thông báo đến sở GD&ĐT.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) là quy định bắt buộc. Các trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cổng trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cảnh sát kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng trường học, sáng 6-4.

Theo thống kê, từ ngày 15/3 đến 5/4, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý 1.524 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 156 phụ huynh vi phạm hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với các trường hợp học sinh vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ lập danh sách, thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định.