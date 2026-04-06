Hà Nội: Xử phạt nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy

Chỉ trong khung giờ cao điểm đưa con đến trường buổi sáng, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện, xử lý hàng chục phụ huynh chở con trên xe máy...

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý hàng chục phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Cảnh sát kiểm tra trường hợp phụ huynh chở học sinh không đội mũ bảo hiểm, sáng 6/4.
Cảnh sát kiểm tra trường hợp phụ huynh chở học sinh không đội mũ bảo hiểm, sáng 6/4.

Sáng 6/4, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Cửa Nam bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Tại nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung, đa số phụ huynh chở con đi học bằng xe máy đã chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm.

Các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng dừng xe, xử lý.
Các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng dừng xe, xử lý.

Trong khoảng thời gian từ 6h45' đến 7h30' cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Đáng chú ý, có trường hợp xe ôm công nghệ nhận chở học sinh theo hình thức “hợp đồng” nhưng không trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách.

Các trường hợp học sinh vi phạm đều được lập danh sách và thông báo đến sở GD&ĐT.
Các trường hợp học sinh vi phạm đều được lập danh sách và thông báo đến sở GD&ĐT.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) là quy định bắt buộc. Các trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cổng trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cảnh sát kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng trường học, sáng 6-4.
Cảnh sát kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng trường học, sáng 6-4.

Theo thống kê, từ ngày 15/3 đến 5/4, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý 1.524 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 156 phụ huynh vi phạm hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với các trường hợp học sinh vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ lập danh sách, thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định.

Theo Phạm Hưng/ Quân Đội Nhân Dân
Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người sau va chạm giao thông tại TP HCM

Xảy ra va chạm khi cùng lưu thông trên đường, đối tượng Phi đã hành hung nạn nhân; tiếp tục đánh gây thương tích người can ngăn...

Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP HCM) để điều tra về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Dĩ An.

Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Khắc Phi
Xã hội

Cảnh sát giao thông chạy đua 90 phút giành lại sự sống cho người dân

Lực lượng Cảnh sát giao thông cứu sống hai người trong vòng 90 phút bằng cách mở đường nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời cấp cứu khẩn cấp.

Sáng 3/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, chiều tối 2/4, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên tiếp thực hiện hai cuộc chạy đua với "tử thần”, kịp thời cứu giúp người dân trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 tại Km28+800 trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) nhận được tín hiệu cầu cứu từ một xe ô tô chở ông Trần Văn Ba (sinh năm 1953, trú tại Tiền Giang) bị tai biến nặng. Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tiếp cận, đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng.

Xã hội

Gửi danh sách hơn 1.100 học sinh vi phạm giao thông tới Sở GD&ĐT Hà Nội

Trong tháng 3/2026, Công an Hà Nội xử lý 1.136 học sinh vi phạm giao thông, đồng thời gửi danh sách về Sở GD&ĐT để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.

Xử lý 1.136 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý học sinh cùng phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 1.136 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

