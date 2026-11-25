Ngày 25/11, Công an TP Huế thông tin Công an phường An Cựu đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc nhiều thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 2h55 sáng 25/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên, trong đó nhiều trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, các thanh thiếu niên này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, sử dụng thanh gỗ đập phá xe mô tô.

Với hành vi gây rối trật tự công cộng nhiều đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định số bình xịt hơi cay được một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội, sau đó đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng, trong đó có 2 trường hợp trực tiếp sử dụng để tấn công nhóm khác.

Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan. Hiện Công an phường An Cựu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam 8 đối tượng, các đối tượng còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là việc sử dụng phương tiện giao thông, các mối quan hệ xã hội và hoạt động trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đồng thời, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.