Khởi tố 2 giám đốc liên quan đến công trình đường ven biển

Ngày 18/6/2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 02 giám đốc doanh nghiệp vì sai phạm trong đầu tư công trình.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với N.Đ.V. (SN 1973, thường trú tại thôn Mỹ Khánh, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng C. T và H.C.D. (SN 1985, thường trú tại thôn Phước Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại T. C.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các quyết định đối với 02 bị can.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án công trình đường xã Tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, huyện Mộ Đức theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52/QĐ-CSĐT(CSKT) ngày 13/9/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến đường xã ven biển tại huyện Mộ Đức

Năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận những sai phạm liên quan đến Dự án công trình đường xã Tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi.

Theo kết luận, dự án này có tổng đầu tư chỉ 3,8 tỷ đồng, thế nhưng số tiền sai phạm lên đến gần 1 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận xác định các đơn vị liên quan cố tình lập dự toán sai, thi công, nghiệm thu khống... để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh đã thu hồi ngân sách số tiền bị rút ruột và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thanh tra tỉnh chỉ ra, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thiện Ân khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho tuyến đường có dấu hiệu cố tình làm sai ngay từ đầu. Nhiều khối lượng công trình bị trùng, sai. Vậy nhưng, Phòng kinh tế hạ tầng huyện Mộ Đức vẫn thẩm định. Việc này đã đẩy dự toán mời thầu tăng gần 930 triệu đồng.

Không chỉ khảo sát lập dự toán sai, mà đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Công Thành cũng làm cố ý làm trái, hồ sơ dự thầu không trung thực, khối lượng thi công thực tế thấp, nhưng cố ý đẩy khống để được nghiệm thu vượt khối lượng.

Ngoài ra đơn vị tư vấn giám sát được chủ đầu tư chỉ định thầu là Công ty TNHH tư vấn xây lắp và thương mại Thành Công cũng cố ý làm sai để đủ điều kiện tham gia gói thầu. Yếu kém về năng lực dẫn đến không giám sát được khối lượng thi công thực tế.

Việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng công trình công cộng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư xây dựng, phòng ngừa thất thoát ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

