Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 11/5, tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi tại Trung tâm thảo luận của Đại hội, tập trung vào nhiều vấn đề lớn liên quan đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

KHƠI DẬY MẠNH MẼ TINH THẦN YÊU NƯỚC, SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN

Tại trung tâm thảo luận số 3, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chủ trì, với sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 250 đại biểu đại diện tham dự.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn khẳng định, trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là động lực tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam cho rằng, đồng thuận xã hội là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước. Theo ông, để tạo dựng đồng thuận xã hội bền vững cần phát huy dân chủ thực chất, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; đồng thời tăng cường đối thoại và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ông Lê Ngọc Dũng nhấn mạnh, trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để lan tỏa các giá trị tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước. Đồng thời, ông đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, nghệ nhân, doanh nhân và lực lượng lao động sáng tạo trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ở góc độ khác, PGS.TS Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo, kinh tế sáng tạo; xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên và các chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo ông Mai Quang Vinh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò là “ngôi nhà chung” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; mở rộng các hình thức đối thoại trực tiếp và trực tuyến giữa chính quyền với nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ số trong tương tác giữa chính quyền và người dân cần được triển khai mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng quan điểm về phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp lao động, ông Đinh Sỹ Phúc, Giám đốc Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần TKG TaeKwang Vina cho rằng cần có cơ chế khuyến khích công nhân học tập suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; tăng cường giáo dục tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong giai cấp công nhân.

Nhiều đại biểu cũng tập trung trao đổi các giải pháp nhằm lựa chọn, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ và sự đồng thuận cao của các đại biểu đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Theo ông, nhiều ý kiến đã góp phần làm sâu sắc hơn nội dung Báo cáo chính trị, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam cũng như chương trình hành động của nhiệm kỳ tới.

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC KIỀU BÀO CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Tại trung tâm thảo luận số 4, các đại biểu đã tập trung trao đổi chuyên đề “Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phiên thảo luận do bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ chủ trì.

Phát biểu tại phiên thảo luận, bà Lê Thị Thủy khẳng định hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác Mặt trận; là phương thức thiết thực để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và phát huy nguồn lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo bà Lê Thị Thủy, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và đạt hiệu quả tích cực. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến rõ nét. MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong vận động, tập hợp, đoàn kết kiều bào; phát huy vai trò của các Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài và các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng.

“Kiều bào không chỉ giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc mà còn hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp trí tuệ, nguồn lực, tình cảm với quê hương đất nước và trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại”, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, bà Lê Thị Thủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đồng thời, cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào; hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội sở tại nhưng vẫn giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và gắn bó với quê hương đất nước.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất cần có cơ chế phát huy mạnh mẽ nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên kiều bào trong hoạt động tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Bày tỏ đồng tình với các dự thảo văn kiện trình Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng báo cáo chính trị của Mặt trận đã phản ánh rõ những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua.

Theo ông Phan Anh Sơn, đối ngoại nhân dân đã góp phần cùng với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước thông qua nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới...

Sáng 12/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.