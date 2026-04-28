Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11-13/5

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ 11- 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày 28/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tiêu đề của Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hơn 1.300 đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; Đại biểu chỉ định; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Đại biểu khách mời, dự kiến 200 người gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam

Trong giai đoạn 2024 - 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp nhân dân tới Đảng và Nhà nước.

Dự kiến nội dung, chương trình Đại hội: Ngày 11/5/2026: + Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 9h00’: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. + Buổi chiều (Phiên trù bị): Từ 14h00’ đến 15h00’: Đại biểu tham gia thảo luận; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Từ 15h00-17h00: Các đại biểu tham gia tại các Trung tâm thảo luận của Đại hội (dự kiến tại 5 Trung tâm thảo luận). Ngày 12/5/2026: + Buổi sáng (Phiên trọng thể; không tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp): Từ 8h00’ đến 11h30’: Văn nghệ chào mừng; Chào cờ, hát Quốc ca; Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); Chiếu phim phóng sự về kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; Các đại biểu tham luận; Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. + Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’: Các đại biểu thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Từ 16h30’ -17h00’: Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Buổi sáng ngày 13/5/2026 (Phiên bế mạc): + Từ 7h20’ đến 7h40’: Toàn thể Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm tại sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia. + Từ 8h00’ đến 10h00’: Báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Đại hội; Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam; Báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội; Đại hội chia tay các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 thôi không tham gia khóa XI; Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Thông qua Nghị quyết Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội. Từ 10h15 - 11h00: Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031:

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá XI là 405 vị. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá XI là 72 vị (tại Đại hội hiệp thương 70 vị).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 vị; dự kiến số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 vị.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đến nay, về công tác xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội và sửa đổi Điều lệ, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); tổ chức lấy ý kiến của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Hội đồng tư vấn; các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Đại hội. Về công tác tuyên truyền, ngày 1/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGDVTW về tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và lựa chọn các công trình sản phẩm trọng điểm chào mừng Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành phố Hà Nội tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trailer phát sóng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 trên kênh VTV1. Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 trên kênh VOV1. Các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ Việt Nam đã mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp; công tác chuẩn bị và tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên ở Trung ương đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội. Về công tác chuẩn bị hậu cần, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện về hậu cần để tổ chức Đại hội với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác tổ chức Đại hội. Với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ, Ban Tổ chức triển khai ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp. Đại hội cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về Đại hội qua các clip ngắn.

