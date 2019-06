Vị trí đau bụng tiết lộ gì về sức khỏe của bạn?

Phía trên bên phải bụng: Nếu bị đau đột ngột, dữ dội lan ra vai phải và thường xuất hiện sau các bữa ăn nhiều chất béo, có thể bạn đã bị sỏi mật. Cơn đau âm ỉ hoặc đau nhói nhưng hết nhanh có thể là dấu hiệu của viêm gan. Vị trí phía trên ở giữa bụng: Nếu bạn thường xuyên bị đau lan ra lưng và trở nên trầm trọng hơn khi ăn, đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo, đây có thể là dấu hiệu viêm tụy. Vị trí đau bụng này kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sưng bụng cảnh báo vùng thượng vị có vấn đề. Vị trí phía trên bên trái: Phần lớn nhất của dạ dày tập trung ở vùng bụng này, do đó, bất kỳ cảm giác đau bất thường nào có thể chỉ ra vấn đề với cơ quan đó. Đau dữ dội, dai dẳng kèm theo buồn nôn hoặc nôn có thể là dấu hiệu của viêm hoặc đau dạ dày. Đau rát thường dữ dội hơn khi đói có thể là loét dạ dày. Vị trí giữa bụng phía bên phải và bên trái: Thận của bạn nằm ở mỗi bên của cột sống. Đôi khi, đau ở khu vực này cũng gây ra bởi các vấn đề với ruột già. Vị trí đau nằm chính giữa bụng: Bất kỳ cảm giác khó chịu ở giữa bụng có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề trong ruột non và ruột già. Đau bụng và chuột rút đi kèm tiêu chảy nghiêm trọng, mệt mỏi, sốt và giảm cân chỉ ra bệnh viêm ruột. Vị trí giữa ở phía bên trái: Ngoài thận trái, khu vực này cũng chứa đại tràng. Cơn đau có thể do đại tràng bị nhiễm trùng hoặc viêm do chế độ ăn uống không lành mạnh, lão hóa... Đau bụng liên tục và kéo dài kèm sốt, buồn nôn và nôn là những triệu chứng điển hình của viêm túi thừa hoặc viêm đại tràng. Vị trí phía dưới bên phải bụng: Phần bụng này bao gồm ruột thừa, cơ quan nhỏ lưu trữ vi khuẩn có ích, thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt và hỗ trợ miễn dịch. Nếu bạn bị đau nhói, chán ăn, buồn nôn, nôn và sốt, đó là những triệu chứng phổ biến của viêm ruột thừa. Vị trí đau phía dưới ở giữa: Bàng quang và cơ quan sinh sản nằm ở phần này của bụng. Đau quặn bụng, cảm giác nóng rát khi đi tiểu và thay đổi màu sắc nước tiểu có thể là dấu hiệu nhiễm trùng bàng quang. Nếu bạn bị đau vùng chậu đột ngột và nghiêm trọng, có thể kéo dài trong nhiều tháng, nó cảnh báo một số vấn đề bất thường với cơ quan sinh sản. Vị trí phía dưới bên trái: Một phần lớn ruột già nằm ở đây, đó là lý do nếu gặp một số vấn đề với cơ quan này, rất có thể bạn bị đau ở vùng bụng dưới bên trái. Đau bụng đi kèm với chuột rút, đầy hơi, khí dư, tiêu chảy hoặc táo bón có thể là triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Ảnh: BS. Video "9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà nam giới lưu ý". Nguồn: CSHP.

