Lợi ích bất ngờ của quả ổi và lá ổi có thể bạn chưa biết

Chiết xuất quả ổi có thể giúp cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: laodongthudo. Ổi và lá ổi còn rất tốt cho sức khỏe trái tim. Ảnh: nurserylive. Chúng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của tim bằng cách giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ảnh: amazon. Bên cạnh đó, uống nước lá ổi hàng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng đau bụng kinh, bao gồm cả chuột rút. Ảnh: vietnamnetjsc.Ăn ổi hoặc uống chiết xuất lá ổi có thể ngăn ngừa hoặc giảm tiêu chảy và táo bón. Ảnh: baodansinh. Đặc biệt, ổi chứa đầy chất xơ và ít calo. Điều đó có nghĩa là loại trái cây này có thể giúp bạn cảm thấy no và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: giaoducthoidai. Thậm chí, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong ổi có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào ung thư. Ảnh: pinimg. Ổi còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng. Ảnh: degifood. Ổi chứa rất nhiều vitamin C. Việc duy trì đầy đủ lượng vitamin C cần thiết là rất quan trọng để cơ thể bảo vệ chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Ảnh: chauxinh.

Chiết xuất quả ổi có thể giúp cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: laodongthudo. Ổi và lá ổi còn rất tốt cho sức khỏe trái tim. Ảnh: nurserylive. Chúng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của tim bằng cách giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ảnh: amazon. Bên cạnh đó, uống nước lá ổi hàng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng đau bụng kinh, bao gồm cả chuột rút. Ảnh: vietnamnetjsc. Ăn ổi hoặc uống chiết xuất lá ổi có thể ngăn ngừa hoặc giảm tiêu chảy và táo bón. Ảnh: baodansinh. Đặc biệt, ổi chứa đầy chất xơ và ít calo. Điều đó có nghĩa là loại trái cây này có thể giúp bạn cảm thấy no và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: giaoducthoidai. Thậm chí, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong ổi có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào ung thư. Ảnh: pinimg. Ổi còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng. Ảnh: degifood. Ổi chứa rất nhiều vitamin C. Việc duy trì đầy đủ lượng vitamin C cần thiết là rất quan trọng để cơ thể bảo vệ chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Ảnh: chauxinh.