Khám phá món nậm pịa đặc trưng của người Thái ở Sơn La

Nậm pịa là món ngon truyền thống của bà con dân tộc Thái ở vùng cao, thường xuất hiện ở các dịp đám đình, lễ hội hay những bữa tiệc đãi khách. Ảnh: dulichvietnam. Trong tiếng Thái, “nậm” có nghĩa là canh, “pịa” là chất sền sệt ở trong ruột non con bò hay phân non. Ảnh: dulichvietnam. Nguyên liệu để tạo nên món nậm pịa gồm tiết đông, sụn, đuôi, thịt, bạc nhạc, lục phủ ngũ tạng của động vật ăn cỏ như lòng, dạ dày, gan và phần ruột non chứa pịa. Ảnh: mediacdn. Động vật ăn cỏ ở đây là bò, trâu, dê, và thường là bò và dê. Ảnh: chudu24. Nấu món nậm pịa phải có loại gia vị đặc trưng là mắc khén cùng nhiều gia vị khác như sả, ớt…Ảnh: blogspot. Cách chế biến món Pịa gần giống như món thắng cố. Nhưng để nấu ngon được thì chỉ có người dân bản địa mới có cách chế biến riêng. Ảnh: flickr. Món nậm pịa ăn kèm với thịt luộc, rau bạc hà, rau chuối và chút rượu nồng là ngon nhất. Ảnh: labantour. Nậm pịa được xem là một món ăn tuyệt vời, hội tụ tinh hoa ẩm thực núi rừng vùng cao. Ảnh: ytimg. Mặc dù hơi khó ăn nhưng nậm pịa có tác dụng giải rượu rất tốt. Ảnh: mocchautravel.Cách chế biến món Pịa gần giống như món thắng cố nhưng để nấu ngon được thì chỉ có người dân bản địa mới có cách chế biến riêng. Ảnh: metrip.

