Có những dấu hiệu này chứng tỏ gan của bạn đang bị nhiễm độc

Gan là bộ phận có thể loại bỏ độc tố hiệu quả, tích hợp và làm chủ 500 chức năng khác. Ảnh: hellobacsi. Da và mắt bị vàng là một trong những dấu hiệu nhiễm độc gan. Ảnh: baobinhdinh. Tình trạng vàng da này xuất hiện thường là do gan đang bị tích tụ quá nhiều bilirubin. Đây là một sắc tố màu vàng được hình thành do sự phân hủy các tế bào hồng cầu chết ở gan. Ảnh: tapchimattran. Nổi mụn trứng cá nhiều cũng là dấu hiệu cho thấy chức năng gan suy giảm trầm trọng. Ảnh: trimunthienha. Lý do là vi các chất độc lan tỏa trong gan có thể gây ra tình trạng mất cân bằng hormone, từ đó gây ra nhiều mụn trên mặt. Ảnh: hellobacsi. Nếu bạn bị tăng cân không rõ lý do, bạn nên đi kiểm tra chức năng gan. Ảnh: kenhphunu. Nếu gan hoạt động không ổn định, nó có thể lưu trữ các độc tố chưa lọc trong các tế bào mỡ, khiến chất béo tích tụ và làm tăng cân đột ngột. Ảnh: bloganchoi. Hơi thở có mùi hôi dù đã vệ sinh răng miệng kỹ cũng có thể là dấu hiệu của gan đang bị nhiễm độc. Ảnh: thethaovietnam. Khi gan bị rối loạn chức năng, các chất độc sẽ có cơ hội tích tụ nhiều trong các mô cơ thể, gây ra vấn đề hôi miệng. Ảnh: wordpress. Dị ứng cũng là một trong những dấu hiệu gan của bạn đang gặp vấn đề. Tình trạng này là hậu quả khi gan bị quá tải và hoạt động chậm chạp. Ảnh: giaoducthoidai.

